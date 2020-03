Výrobce dělá nové Igráčky - záchranáře s rouškami

Nové Veselí (Žďársko) - Výrobce Igráčků Efko-karton v Novém Veselí na Žďársku začal kompletovat limitovanou sérii těchto plastových hraček s ochrannými rouškami. Budou je mít figurky představující lékaře, zdravotní sestry, hasiče, policisty i členy rodiny. Podíl z prodejní kampaně firma věnuje na nákup prostředků umožňujících ochranu zdravotníků a záchranářů v kraji proti koronaviru. ČTK to dnes řekl jednatel Miroslav Kotík.

"Byl to spontánní nápad. Inspirovala nás vlna solidarity, která se zvedla," uvedl Kotík. Poznámce, že by firma mohla dělat Igráčky s rouškami, se nejdřív zasmáli. "Ale pak jsme si řekli, že je to vlastně pravda. Igráčci představují lidi, kteří jsou kolem nás, a ti teď chodí s rouškami," řekl.

Projekt připravil podnik během týdne. Nejdřív bylo potřeba vyřešit technickou stránku věci, hlavně to, jak natisknout bílou roušku na obličej figurky. Podle Kotíka se ukázalo, že plastický nos, který Igráčkovi jinak sluší, je v tomto případě na překážku. Rouška by se dala natisknout jen pod nosem, což by podle jednatele nebylo v pořádku z výchovného hlediska.

"Pořád se přece říká: noste tu roušku přes ústa a přes nos," podotkl Kotík. Pak si vzpomněl, že mezi formami k figurce, které před lety koupil od minulého výrobce Igráčka, by mohla být i forma z nejstarší doby, kdy ještě Igráček nos neměl. Forma se našla a podařilo se podle ní nalisovat 20.000 hlaviček. S rouškami tak bude 12 druhů figurek.

Efko tyto Igráčky nabídne obchodům, které mohou mít otevřeno, a e-shopům. Maloobchodní cena jednoho balení bude 79 korun. Na prostředky proti nákaze z něj půjde 15 korun. Vybranou částku a její využití bude podnik podle Kotíka průběžně zveřejňovat.

Osmicentimetrové figurky Igráčka jsou na trhu od roku 1976, původním výrobcem byla Igra Praha. Efko vrátilo Igráčky v novější podobě na trh v roce 2010, ročně jich dělá asi 200.000.

Efko s 50 zaměstnanci produkuje i společenské hry a kartonážní obaly. Výroba teď běží ze tří čtvrtin, dopadá na ni pozastavení dodávek kvůli zavření obchodů. Ze svých prostředků Efko i tak pro zdravotníky koupilo dezinfekci za 80.000 korun. Pomáhat se chystá i tím, že zajistí vysekávání folie k ochranným štítům pro profese ohrožené virem. Pro štíty teď dělá řada institucí v kraji dobrovolnicky nosiče na 3D tiskárnách a kvalitní folie jim mnohdy chybí.