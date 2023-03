Výroba surové oceli v Česku loni klesla o 11 procent na 4,2 milionu tun

Praha - Výroba surové oceli v Česku loni meziročně klesla o 11 procent na 4,2 milionu tun. Objem vývozu oceli z ČR se snížil o 18 procent na čtyři miliony tun a byl loni nejnižší od finanční krize v roce 2009. Vliv na výsledky měly boje po ruském vpádu na Ukrajinu, bezprecedentní ceny energií, vysoká inflace a drahé emisní povolenky. ČTK to dnes oznámila Ocelářská unie, která sdružuje podniky z hutnictví a ocelářství v ČR.

Zjevná spotřeba oceli v Česku loni klesla meziročně o více než milion tun, tedy zhruba 16 procent, na 6,6 milionu tun. To je podle unie největší pokles za posledních deset let. "Spotřeba v roce 2021 vyletěla nahoru po covidovém propadu, takže jsme loni klesali z vysokého základu. I tak jde ale o silný signál nejistoty v zákaznických odvětvích," uvedl předseda představenstva Ocelářské unie Daniel Urban. Dovoz ocelových výrobků do ČR se loni meziročně snížil o pětinu na 6,6 milionu tun.

Výroba se loni nejvýrazněji snížila u plochých ocelových výrobků, klesla také u ocelových trubek, v jejichž produkci je ČR tradičně silná. Jedinou produktovou kategorií, u níž výroba mírně vzrostla, byly kolejnice. Ocelových trubek se v loňském roce v ČR vyrobilo 376.000 tun, kolejnic 260.000 tun.

"I když ve druhém pololetí 2022 došlo k propadu cen oceli, korunová hodnota dovozu a vývozu za celý rok vzrostla navzdory propadu objemů," poukázal Urban. Oceli se loni do ČR dovezlo za téměř 210 miliard korun, vývoz měl hodnotu 133 miliard Kč. Klíčovým trhem pro českou ocel zůstávají členské státy Evropské unie, zejména Polsko, Německo a Slovensko. Do zemí mimo EU se z Česka loni vyvezla ocel za asi 15 miliard korun.

Výroba v Česku loni klesla podobným tempem jako v Evropské unii, kde se podle Ocelářské unie snížila o desetinu. Zjevná spotřeba oceli v EU byla loni ve srovnání s předchozím rokem nižší téměř o pět procent. Podíl dovozu ze třetích zemí na zjevné spotřebě se přitom dostal na 30 procent.

Podle Urbana výhled na další období není jednoduchý, protože není jasné, jak hluboká a dlouhá bude recese české a evropské ekonomiky. "Ceny vstupů jsou stále poměrně vysoké, cena emisní povolenky je na historickém maximu. Odstávky hutí kvůli drahým energiím vedly k rekordnímu dovozu oceli do EU, který pokryl skoro třetinu spotřeby. To vypovídá o zhoršující se konkurenceschopnosti evropských ocelářů v době, kdy mimoevropské státy masivně investují do další výrobní kapacity," upozornil.

Ve světě se loni podle Ocelářské unie vyrobilo 1,879 miliardy tun surové oceli, meziročně o 4,2 procenta méně. Produkce se tak vrátila na úroveň z doby před pandemií koronaviru. Pozici světové jedničky si s velkým náskokem udržuje Čína, která loni vyrobila téměř 54 procent veškeré světové produkce. Ani Číně se ale loni propad výroby nevyhnul, z deseti největších producentů se zvýšila pouze v Indii a Íránu.