Výroba ruských zbraní se fantasticky zvýšila, jen tanků je 600, tvrdí Medveděv

Moskva - Ruské zbrojovky letos vyrobily již více než 600 tanků, prohlásil bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je v současnosti zástupcem předsedy státní bezpečnostní rady. Podobná tvrzení nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

"Ve většině parametrů výroby vojenské techniky, speciální techniky, ničivých zbraní jsme dosáhli úrovně, jaká by se nám před časem zdála fantastická. Z pochopitelných důvodů neřeknu konkrétní čísla," řekl Medveděv podle agentury Interfax během setkání s vojáky na cvičišti u Volgogradu. "Ano, stále je co zlepšit, ale pokud jde o to nejdůležitější - munici, hlavňové dělostřelectvo, výrobu tanků, tak čísla jsou opravdu působivá. Jen letos náš průmysl vyrobil více než 600 tanků," prohlásil.

Medveděv vybídl srovnat tato čísla s údaji o dodávkách západních zbraní Ukrajině. "Cosi jim naslibují, samozřejmě něco dodají, ale to (říkám) jen proto, abyste pochopili rozsah (výroby ruských zbraní), jaký je v současnosti. A to vůbec nehovořím o výrobě ničivých zbraní, jako jsou rakety, a všeho dalšího, co je nyní zapotřebí," dodal.

Ukrajinský generální štáb tvrdí, že Rusko od začátku války loni v únoru přišlo již o 3804 tanků. Nizozemský server Oryx zdokumentoval ztrátu více než dvou tisícovek ruských tanků, z nichž 1240 Ukrajinci zničili a 544 ukořistili, ostatní byly poškozeny či opuštěny. Server nicméně připouští, že jde o čísla potvrzená snímky či záběry a že skutečný počet vyřazených ruských tanků může být vyšší.

Předpokládá se, že právě kvůli vysokým ztrátám muselo Rusko před časem nasadit na Ukrajině i zastaralé tanky T-62 z 60. let minulého století a média informovala o přesunu ještě starších tanků T-54 a T-55 ze skladů na Dálném východu na západ.

"Dokonce i staré tanky T-55 a T-62, které západní představitelé neberou vážně, mohou být na bojišti vážnou hrozbou: jejich pancíř je pevnější a děla větší, než ty, které Ukrajina dostává od NATO," napsal v dovětku k Medveděvovým výrokům o růstu zbrojní výroby populární list Moskovskij komsomolec.

Ruský bloger Dmitrij Levičev na počátku května napsal, že v Rusku se podle médií vyrábí asi 1200 tanků ročně, ale přesná čísla o výrobě v posledních třech letech - stejně jako za předchozí roky - chybějí a realita bude nejspíše mnohem skromnější. Lze totiž odhadovat, že největší výrobce - Uralvagonzavod - je s to vyrobit či modernizovat 360 tanků za rok, tedy jeden kus za den. K tomu lze připočíst produkci 120 tanků ročně v Omsku a případně opravárenský podnik v Čitě, který na přelomu letošního a loňského roku zmodernizoval padesátku tanků T-62 tempem 12 kusů za měsíc.