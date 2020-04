Výroba papíru loni v Česku stoupla, hrozí problém s dovozem

Praha - V Česku se loni vyrobilo 882.122 tun papíru a lepenek, meziroční nárůst činí 4,6 procenta. ČTK to řekl Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP). Upozornil, že národní spotřeba, zejména u grafických a hygienických papírů, je z velké části kryta dovozem, což podle něj může být v současné koronavirové krizi a komplikacích v mezinárodní logistice do budoucna problémem.

Z dat asociace vyplývá, že vývoz papíru a lepenek z Česka loni stoupl meziročně o 8,5 procenta na 885.954 tun, dovoz se snížil o 4,6 procenta na 1,47 milionu tun. Celková spotřeba pak klesla o 6,5 procenta na 1,46 milionu tun. "Jak z údajů vyplývá, tak vývoz je dokonce větší, než tuzemská výroba - dovezený papír je tedy i reexportován," uvedl Lešikar.

Sdělil, že spotřeba klesá dlouhodobě především u grafických papírů. Tento trend je podle asociace způsoben, podobně jako v dalším evropských zemích, stále větším využíváním elektroniky a digitalizace pro média a propagaci. Meziroční pokles v této skupině činil 13 procent. Papíren, které v ČR vyrábějí papír, je asi 12, větších zhruba pět - asi 70 procent produkce všech papírů v Česku zajišťuje podnik Mondi ve Štětí na Litoměřicku, uvedla asociace.

Prezident asociace Jaroslav Tymich připomněl, že v ČR jsou také podniky produkující obalové papíry, které jsou vyráběny z významné části ze sběrového papíru. "Papír se obecně vyrábí více než z poloviny ze sběrového papíru. Obalové papíry a suroviny pro výrobu vlnité lepenky a krabice ho obsahují až 90 procent," uvedl Tymich.

Sběrového papíru je podle něj aktuálně nedostatek. A to mimo jiné proto, že jsou kvůli šíření koronaviru byly zavřeny školy a sběrny. "Sběr od lidí ve sběrnách a ze škol se vyznačoval vždy tím, ze papír byl v podstatě předtříděný podle základních druhů. Na rozdíl od modrých sběrných nádob, kde je směs všeho možného - papírensky bez náročného třídění obtížně využitelná," konstatoval Tymich. Situace se může částečně zlepšit opětovným otevřením sběrných dvorů, které vláda povolila minulý týden, míní.

"Nepříznivá situace na trhu sběrového papíru z počátku roku, kdy z důvodů silného omezování vývozu do Asie byla cena sběrového papíru pod úrovní nákladů na sběr a třídění, je dnes situace zcela odlišná a hodnota sběrového papíru stoupá z týdne na týden," dodal Tymich. Papírenský průmysl by podle něj měl patřit do takzvané kritické infrastruktury státu, kde zatím není.

Kritickou infrastrukturou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů. Naposledy vláda tento seznam rozšířila minulý týden o výrobce léčiv.