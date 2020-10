Výroba masa ve 3. kvartálu stoupla při propadu cen prasat a skotu

Praha - Výroba masa letos ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 1,6 procenta na 114.103 tun. Ceny jatečných zvířat ale klesaly, ceny prasat propadly o téměř 14 procent. Nákup mléka se zvýšil o 3,9 procenta na 775,7 milionu litrů při poklesu ceny mléka o 4,4 procenta. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Produkce masa stoupla nejvíce u vepřového masa, a to o 2,3 procenta na 52.762 tun. Drůbežího se vyrobilo o 1,2 procenta více než před rokem, bylo ho 43.777 tun. Produkce hovězího stoupla o 0,6 procenta na 17.525 tun.

Na jatkách bylo poraženo proti loňskému třetímu čtvrtletí nepatrně více býků a jalovic, u krav porážka klesla. Na vyšší produkci hovězího při nižším počtu poražených zvířat se projevila o 2,1 procenta vyšší průměrná porážková hmotnost způsobená prodloužením doby výkrmu. Ceny jatečného skotu klesly meziročně o 4,9 procenta, z toho ceny krav o 7,4 procenta a jalovic o 6,8 procenta.

Porážky prasat se ve třetím čtvrtletí meziročně snížily o 1,1 procenta na 568.200 kusů. Vepřového masa se vyrobilo 52.762 tun, tedy meziročně o 2,3 procenta více. I v tomto případě za to může vyšší průměrná porážková hmotnost vykrmovaných prasat, což je důsledek pozastavených porážek v dubnu a květnu. Průměrná hmotnost prasete stoupla na 118,4 kilogramu. Ceny jatečných prasat se však propadly o 13,9 procenta a dosáhly průměrně 29,46 koruny za kilogram živé hmotnosti nebo 38,30 koruny jatečné hmotnosti. Za prasata prodaná ve třetím čtvrtletí dostali zemědělci v průměru o 5,79 koruny za kilogram v mase méně než ve druhém čtvrtletí.

Co se týče počtu zvířat, na začátku 3. čtvrtletí bylo v Česku proti loňsku o 1,1 procenta méně skotu. Ubylo především býků ve výkrmu ve věku do dvou let a také krav. U skotu určeného k porážce byly stavy vyšší o 22,4 procenta jako důsledek omezení činnosti jatek a vývozu zvířat k porážce na jaře. Prasat bylo meziročně o 0,7 procenta více.

Přes hranice se obchodovalo od června do srpna méně s živým skotem a živou drůbeží kvůli nižšímu vývozu. Naopak obchod s prasaty byl větší díky zvýšenému dovozu.

Drůbeže bylo na jatkách poraženo 67.382 tun, což představuje 43.777 tun drůbežího masa. Ceny jatečných kuřat klesly meziročně o procento, výrobci kuřata první třídy jakosti prodávali v průměru za 22,84 koruny za kilogram. Vývoz kuřat a slepic k porážce meziročně propadl o 24,1 procenta. Vývoz jednodenních kuřat představoval 22,9 milionu kuřat, dovoz 1,4 milionu kuřat. Dovážela se z Maďarska, Slovenska a Německa, vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 775,7 milionu litrů mléka. Nákup byl meziročně vyšší o 3,9 procenta, ale průměrná cena litrů mléka klesla o 4,4 procenta na 8,24 koruny. Do Česka se dovezlo za třetí čtvrtletí 72.600 tun mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 298.400 tun