Výroba masa v ČR ve 3. čtvrtletí stoupla o 1,3 % na 115.574 tun

Praha - Výroba masa v Česku ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 1,3 procenta na 115.574 tun. Na nárůstu se podílelo hlavně drůbeží maso. Přímý nákup mléka naopak klesl o 1,5 procenta na 764,4 milionu litrů. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

"Ve 3. čtvrtletí pokračoval mírně rostoucí trend celkové výroby masa. Mezi jednotlivými druhy však byly zaznamenány rozdíly," sdělila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Výrazněji stoupla jen výroba drůbežího masa, a to o 3,7 procenta na 45.413 tun. Vepřového masa bylo také vyrobeno více než loni za stejné čtvrtletí, ale produkce stoupla jen o 0,3 procenta na 52.915 tun. Oslabila naopak výroba hovězího, která se meziročně snížila o 1,8 procenta na 17.217 tun.

Podobný byl také vývoj porážek zvířat. Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo zhruba 55.900 kusů skotu, což bylo meziročně o 1,9 procenta méně. Výrazně - o více než osm procent na asi 5400 kusů - poklesly porážky jalovic. Ubylo i porážek krav o 2,7 procenta na 24.700 kusů. Porážky prasat naopak oproti loňsku stouply o 1,3 procenta na přibližně 575.400 kusů. Rozdíl v míře nárůstu počtu poražených prasat a počtu tun vyrobeného vepřového masa je podle ČSÚ důsledkem mírného poklesu průměrné porážkové hmotnosti prasat.

Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily o 6,1 procenta. Nejvíce se zvedly ceny jatečných krav, a to o 9,1 procenta. Cena jalovic stoupla o 8,8 procenta a cena býků o 4,1 procenta. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 46,93 koruny za kilogram živé váhy nebo 85,41 koruny za kilogram v jatečné hmotnosti. Ceny jatečných prasat naopak oproti loňsku klesly o 6,5 procenta. V průměru činily 27,53 koruny za kilogram živé hmotnosti a 35,79 koruny za kilogram masa. U cen jatečných kuřat byl zaznamenán růst, ale činil pouze 0,2 procenta. Výrobci prodávali jatečná kuřata první třídy jakosti v průměru za 22,88 koruny za kilo v živé váze.

Mléka bylo ve 3. čtvrtletí tohoto roku nakoupeno od tuzemských výrobců téměř 764,4 milionu litrů, z toho nákup mlékáren činil 664,4 milionu litrů. Zatímco celkový nákup mléka klesl oproti loňsku o 1,5 procenta, nákup ze strany mlékáren naopak stoupl o 1,6 procenta. Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvýšily o 7,8 procenta. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q činila ve 3. čtvrtletí 8,89 koruny a od začátku roku se podle ČSÚ drží na stabilní úrovni.

Dovoz hovězího masa do Česka z ciziny stoupl ve 3. čtvrtletí meziročně o 3,9 procenta na 10.778 tun a vývoz klesl o 15,7 procenta na 2992 tun. Dováženo bylo hovězí maso nejčastěji z Polska, Nizozemska a Německa a vývoz směřoval především na Slovensko, do Nizozemska, Rakouska a Polska. Dovoz vepřového masa vzrostl o 3,7 procenta na 69.308 tun a vývoz mírně klesl o 1,8 procenta na 8814 tun. Vepřové se dováželo jako tradičně hlavně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie a vyváželo se většinou na Slovensko. Dovoz drůbežího masa klesl o 11,4 procenta na 25.122 tun a vývoz vzrostl na o 24,6 procenta na 5169 tun. Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska.

Dovoz mléka a mléčných výrobků klesl meziročně o 1,8 procenta na 74.800 tun a vývoz se snížil o 1,3 procenta na 287.100 tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, a to převážně sýry, a také z Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

Živého skotu se vyvezlo 53.500 kusů, ve srovnání s loňskem o 9,4 procenta méně. Vývoz prasat určených k porážce stoupl o rovná tři procenta na 65.700 kusů. Vývoz živých kuřat a slepic pro produkci masa dosáhl 6743 tun, což bylo meziročně asi o čtvrtinu více a odpovídá to jedné desetině čtvrtletní produkce tohoto masa v Česku. Objem vývozu jednodenních kuřat stoupl o 8,7 procenta na 22,6 milionu, což bylo téměř 40 procent všech vylíhnutých kuřat ve 3. čtvrtletí.