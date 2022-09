Výroba cementu v Česku loni stoupla o 4,6 procenta na 4,72 milionu tun

Ilustrační foto - Čížkovická cementárna, a.s. - Lafarge Cement(vpředu) a pahorkatina Českého středohoří u Litoměřic.

Ilustrační foto - Čížkovická cementárna, a.s. - Lafarge Cement(vpředu) a pahorkatina Českého středohoří u Litoměřic. CTK/Fluger René, Fotobanka ČTK

Praha - Výroba cementu v Česku loni meziročně stoupla o 4,6 procenta na 4,72 milionu tun. Rostla i jeho spotřeba, která se proti loňsku zvýšila o 5,2 procenta na 4,68 milionu tun. Vyplývá to z údajů Svazu výrobců cementu ČR, které zveřejnil na svém webu.

Loni se vyrobilo nejvíce cementu od roku 2007, kdy to bylo celkem 4,77 milionu tun. Po tehdejším rekordu přišel kvůli celosvětové krizi pokles a výroba cementu v Česku rostla od roku 2013 až do předloňska, kdy mírně klesla. Letos se výroba znovu zvýšila. "A to díky velké domácí spotřebě ve stavebnictví," řekl dnes ČTK tajemník Svazu výrobců cementu ČR Jan Gemrich.

Velký loňský zájem o cement dokládá rovněž jeho dovoz, který vzrostl o 14,9 procenta na 579.000 tun. Většinou se dováží z okolních států, téměř polovina ze Slovenska a čtvrtina z Polska. Vývoz cementu loni meziročně stoupl o 9,2 procenta na 615.000 tun.

Výrobců cementu se významně dotýká současná energetická krize. Byť se zemní plyn loni využíval jako palivo jen z 0,8 procenta, je nezbytný při zapalování rotačních pecí. "Nebude-li plyn na počátku roku 2023, nelze zahájit výrobu cementu a při stávajících spotových cenách elektrické energie bude nezbytné výrobu cementu v dohledné době přerušit," obává se Gemrich.

Pece po zapálení přechází na alternativní ekologická paliva. Nejpoužívanějším jsou alternativní odpadová paliva z průmyslových odpadů (40,1 procenta), biomasa tvoří 31,1 procenta a černé uhlí 20,3 procenta. Použité drcené pneumatiky se jako palivo používají z necelých pěti procent.

Důležitým cenovým prvkem cementu jsou emisní povolenky, které podle Gemricha způsobí, že nebude možné vyrábět cementy s vysokým obsahem slínku. "Již nyní připravujeme stavební obor na budoucí používání směsných cementů, například s podílem vápence," uvedl.

Cementářský průmysl hledá cesty, jak snížit emise skleníkových plynů. Obor připravil dokument nazvaný RoadMap dekarbonizace českého cementářského průmyslu, podle kterého se dekarbonizace uskuteční v osmi krocích. "Výroba cementu se řadí k průmyslovým procesům, jejichž emise sice lze snížit, ale mnohem obtížněji než například v energetice. Proto také environmentální scénáře očekávají, že výroba cementu bude dekarbonizována jako jeden z posledních sektorů ekonomiky," upozorňuje text a dodává, že cement a beton se řadí mezi trvale recyklovatelné materiály.

Podle aktuálních statistik se v Česku vyrábí asi dvě procenta evropské produkce cementu. Evropa tvoří asi desetinu celosvětové produkce, které vládne s více než 55 procenty cementu Čína. Při výrobě cementu se uvolňuje asi sedm až devět procent celosvětových emisí CO2.

Svaz výrobců cementu sdružuje firmy, které vyrábějí cement na území ČR. Jde o společnosti Českomoravský cement, Cement Hranice na Moravě, Cemex a Lafarge Cement.

Výroba cementu od roku 2011 (v kilotunách):

Rok Výroba 2011 3831 2012 3434 2013 3211 2014 3511 2015 3781 2016 3937 2017 4034 2018 4428 2019 4569 2020 4513 2021 4721

Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR