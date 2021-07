Výroba aut za pololetí v ČR meziročně stoupla na 663.015 vozů

Praha - Automobilky v Česku letos během prvního pololetí vyrobily 663.015 osobních vozů. Meziročně je to sice přibližně o 31,7 procenta více, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 je to však o 11,2 procenta méně. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Výroba začala v létě stagnovat kvůli chybějícím dodávkám čipů.

Výrobu nadále negativně ovlivňují narušené dodavatelské řetězce, celosvětový nedostatek polovodičů, ale i dalších surovin a nedostatek pracovní síly. Za vysokým meziročním nárůstem pak stojí fakt, že v loňském roce se výroba ve druhé polovině března a v dubnu až na několik výjimek prakticky zastavila.

"Automobilový průmysl je nadále pod enormním tlakem. Celosvětový nedostatek čipů, ale i rostoucí ceny vstupních surovin a materiálů, nedostatek pracovní síly v ČR i nadále nejistá situace ohledně vývoje pandemie výrazně ovlivňují výkonnost odvětví. Také poptávka po nových vozidlech je nadále výrazně pod úrovní předkrizového roku 2019. V zemích EU, tedy na našich hlavních exportních trzích, je tento pokles více než pětinový,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.