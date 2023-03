Výroba aut v Česku za leden a únor meziročně stoupla o čtvrtinu

Praha - Výroba osobních aut v Česku za dva měsíce roku stoupla o 26,2 procenta na 215.101 vozů. Nadále se přitom do objemu produkce promítají rozkolísané dodavatelské řetězce a nedostatek některých komponentů, které téměř na celý únor zastavily výrobu v kolínské Toyotě. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.

Škoda Auto zvýšila produkci o 28,6 procenta na 141.688 vozů, výroba Hyundai v Nošovicích se zvýšila o 17,4 procenta na 54.100 vozidel a kolínská Toyota i přes odstávku zvýšila produkci o 36,9 procenta na 19.313 aut. Nárůst výroby v Toyotě je však daný nižší srovnávací základnou prvních dvou měsíců roku 2022, ve kterém se automobilka připravovala na spuštění nové linky pro výrobu modelu Aygo X a také prošla krátkodobou odstávkou výroby.

Vozidel s elektrickým pohonem bylo vyrobeno 22.280, jejich podíl na celkové produkci se tak dlouhodobě drží na úrovni deseti procent. Ve Škodě tvořily elektromobily a plug-in hybridy osm procent produkce, v Hyundai to bylo 21 procent.

"Čipová krize není za námi a jak finální výrobci, tak dodavatelé budou muset čelit napjatým dodávkám i v průběhu roku 2023. Celý sektor je navíc ve značné nejistotě ohledně dalšího vývoje, pokud jde o zablokované schvalování cílů CO2. Proto silně apelujeme na zástupce států a evropských institucí, aby technologicky neutrální finální dohody bylo dosaženo co možná nejdříve. Současně důrazně varujeme před negativními dopady, které by případné odkládání či zpochybnění cílů snižování emisí CO2 mohlo vnést do projednávání dalších oborových norem, zejména pak Euro 7/VII. Tu ve své současné podobě nadále považujeme za kritickou hrozbu pro udržení chodu odvětví, pracovních míst i nabídky modelů vozidel, odpovídající požadavkům zákazníků,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

V lednu a únoru klesla produkce autobusů o 14,6 procenta na 633 vozidel. V Iveco CR produkce klesla o 14,1 procenta na 584 vozidel, SOR dokázal v prvních dvou měsících roku vyrobit 45 autobusů, tedy o jeden kus méně než loni.

Také tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto zaznamenal pokles výroby. Z výrobní linky tuzemské značky sjelo celkem 109 motocyklů, což je o 76 procent meziročně méně.