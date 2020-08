Výroba aut do července klesla o 30 procent na 586.333 vozů

Praha - Výroba osobních aut v Česku se od ledna do července meziročně propadla o 29,7 procenta na 586.333 vozů. Škoda Auto zaznamenala pokles o 23,7 procenta na 390.933 aut. I v létě tak pokračoval pokles způsobený koronavirovou krizí. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

Výroba v samotném červenci klesla o pět procent a byla ovlivněna letními dovolenými. Například v továrně TPCA byla v letošním roce vyhlášena v červenci, zatímco v roce 2019 až v srpnu, Škoda Auto pak dovolené rozprostřela rovnoměrně mezi oba prázdninové měsíce. Za celý letošní rok počítá sdružení automobilek s minimálně pětinovým poklesem produkce.

"Nadále pozorujeme značně rozkolísaný vývoj v automobilovém průmyslu. Samotný červenec můžeme vzhledem k pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce osobních vozů hodnotit pozitivně, do statistiky ale nyní kromě situace na trhu promlouvají rozdílné termíny letních dovolených letos a vloni. Celkový obrázek o dalším vývoji a zájmu zákazníků si budeme moci udělat po třetím čtvrtletí, nadále ale počítáme s minimálně pětinovým poklesem na konci tohoto roku," uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

K postupnému snižování poklesu výroby způsobeného pandemií koronaviru přispěl u Škody Auto v porovnání s předchozími měsíci nárůst její produkce v červenci, kdy automobilka vyrobila 53.353 vozidel, tedy o čtvrtinu víc než loni. Nošovický Huyndai vyrobil letos do konce července 114.740 automobilů, což je pokles o 39 procent, v TPCA produkce klesla o 40 procent na 80.660 automobilů.

Podle Wojnara se automobilky neobejdou bez pomoci státu, která by v případě automobilového průmyslu měla výrazný multiplikační efekt pro další odvětví. "Pevně věřím, že vláda podpoří firmy jednak v oblasti zaměstnanosti formou prodloužení programy Antivirus do doby zavedení systémového kurzarbeitu a zároveň zavede další opatření pro podporu konkurenceschopnosti českých firem, jako například zavedení zrychlených odpisů, přímých investic do technologií, infrastruktury, vědy a výzkumu a vzdělávání," dodal.

Výroba autobusů nadále dohání ztrátu způsobenou pandemií koronaviru. Za sedm měsíců zaznamenala pokles o osm procent na 2728 vozidel. Jen v červenci bylo vyrobeno 497 autobusů, tedy o 11,7 procenta více než loni. Vysokomýtské Iveco vyrobilo 2473 autobusů, což je meziroční pokles o 7,6 procenta.

Jediný výrobce motocyklů, týnecká Jawa, vyrobil letos 278 motocyklů. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje pokles o 69,9 procenta.