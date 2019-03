Praha - Vyřazovací boje v hokejovém Generali play off Tipsport extraligy, které začnou v pondělí úvodními zápasy předkola, se odehrají kompletně za přítomnosti televizních kamer. O přenosy se stejně jako v základní části podělí Česká televize a O2 TV, přičemž finále bude na obou programech.

Česká televize odvysílá v play off poprvé v historii všechny zápasy v HD kvalitě, prostřednictvím O2 TV mohou diváci vidět všechny televizní zápasy. Oba vysílatelé si budou vybírat po vzájemné dohodě, a to i podle jejich vysílacích možností. Až do semifinále budou zápasy začínat většinou v 17 hodin a druhý v 19 hodin, o víkendu je možný čas i od 15 hodin. Při finálové sérii dojde na sdílené přenosy obou vysílatelů.

"Můžeme konstatovat, že více televizních přenosů po vstupu O2 TV do extraligy docela určitě neznamenalo úbytek diváků na stadionech," uvedla na dnešní tiskové konferenci v Praze Jana Obermajerová, ředitelka BPA sport marketing, výhradního marketingového partnera Českého hokeje.

Brno bude hrát o třetí titul za sebou. Doteď alespoň třikrát po sobě uspěl jen Vsetín, který díky pěti prvenstvím po sobě vládl domácí nejvyšší soutěži v letech 1995 až 1999. Z týmů, které se budou o zlato ucházet, na titul dosud nedosáhly Mladá Boleslav a Hradec Králové, z českého play off ještě nemají zlato ani Vítkovice.

Ostravané vyzvou v předkole Spartu, Mladá Boleslav se o čtvrtfinále utká se Zlínem. "Základní část měla svá pozitiva i negativa, ale pozitiva převažovala. Poslední kolo základní části bylo - už jako její předchozí průběh - velmi dramatické. Myslím, že dramatický boj při složení těch dvojic nabídne i předkolo play off," řekl šéf extraligy Josef Řezníček.

Předkolo, hrané na tři vítězné duely, skončí nejdříve ve čtvrtek 14. března a nejpozději v neděli 17. března. Čtvrtfinále, od kterého se hraje už na čtyři vítězství, odstartuje v pondělí 18. března a vyvrcholí nejpozději v neděli 31. března.

Semifinále začne ve středu 3. dubna, o finalistech bude nejpozději jasno v pondělí 15. dubna. Boj o titul začne ve čtvrtek 19. dubna a nový šampion bude korunován nejdříve v úterý 23. dubna a nejpozději týden nato.

Stejně jako loni se budou v předkole rozhodovat první až čtvrtá utkání sérií v případě nerozhodného stavu ve dvacetiminutovém prodloužení s pěti bruslaři na obou stranách, poté případně rozhodnou nájezdy po pěti různých střelcích z každého týmu v základní sérii. Klíčové páté utkání už by se hrálo do rozhodnutí bez nájezdů.

Podobný postup je uplatňován také od čtvrtfinále, jen s tím rozdílem, že až do závěrečného souboje o titul platí model s nájezdy pro první čtyři zápasy, v utkáních číslo 5, 6 a 7 by se hrálo prodloužení až do rozhodnutí.

Vítěz získá 74 centimetrů vysoký a 15 kilogramů vážící Pohár T. G. Masaryka. Vedle toho je ve hře třetím rokem po sobě i prémie od společnosti Tipsport, která je generálním partnerem soutěže. Milion korun je připraveno pro nového šampiona, vicemistr získá polovinu. Pro první tři týmy jsou připravené zbrusu nové sady medailí.

Základní část vyhrál popáté v samostatné české extralize Liberec, z toho potřetí za poslední čtyři sezony, čímž Severočeši dorovnali Spartu a Vsetín. Jako odměnu získali Bílí Tygři navrch vedle Prezidentského poháru milion korun na výchovu mládeže.

První tři týmy po základní části Liberec, Třinec a Plzeň si zajistily účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Pokud z tohoto tria vzejde i nový držitel titulu, dostane se i na čtvrtý celek po základní části Hradec Králové.

Generali play off Tipsport extraligy:

Předkolo:

Pondělí 11. března - 1. zápasy:

17:00 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:1, 4:2, 0:3; ČT Sport),

19:00 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (3:5, 2:3, 1:4, 3:1; O2 TV Sport).

Úterý 12. března - 2. zápasy:

17:00 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha (O2 TV Sport),

19:00 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (ČT Sport).

Čtvrtek 14. března - 3. zápasy:

17:00 PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav (ČT Sport),

19:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera (O2 TV Sport).

Pátek 15. března - případné 4. zápasy:

17:00 PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav (O2 TV Sport),

19:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera (ČT Sport).

Neděle 17. března - případné 5. zápasy:

15:00 nebo 17:00 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín.

Čtvrtfinále:

Pondělí 18. března - 1. zápasy:

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (4:2, 6:3, 5:4 po sam. nájezdech, 3:0; ČT Sport),

19:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (1:3, 1:2 po sam. nájezdech, 4:0, 1:2; O2 TV Sport).

Úterý 19. března - 2. zápasy:

17:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (ČT Sport),

19:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (O2 TV Sport).

Středa 20. března - 1. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - 7 (lépe umístěný postupující z předkola; ČT Sport),

19:00 Bílí Tygři Liberec - 8 (hůře umístěný postupující z předkola; O2 TV Sport).

Čtvrtek 21. března - 2. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - 7 (O2 TV Sport),

19:00 Bílí Tygři Liberec - 8 (ČT Sport).

Pátek 22. března - 3. zápasy:

17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (ČT Sport),

19:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (O2 TV Sport).

Sobota 23. března - 4. zápasy:

17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport),

19:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (ČT Sport).