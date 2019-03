Madrid - Kralování fotbalistů Realu Madridu v Lize mistrů skončilo. Španělský velkoklub, který ovládl poslední tři ročníky, nestačil v domácí osmifinálové odvetě na Ajax Amsterodam, přestože první zápas v Nizozemsku vyhrál 2:1. Podle obránce Daniho Carvajala sezona pro mužstvo skončila vzhledem k tomu, že Real má v domácí soutěži značnou ztrátu na Barcelonu a minulý týden s ní vypadl i ve Španělském poháru.

"Přišli jsme o všechno během týdne a všechno se to stalo doma," uvedl Carvajal po úterní domácí prohře s Ajaxem 1:4. "Je jasné, že sezona je u konce. V La Lize budeme dál makat, to jako profesionálové musíme. Nemůžeme se schovat před tím, že tahle sezona stojí za h..., taková je realita. Nikdy předtím jsem se necítil tak špatně. Nevím, jak to vysvětlit," řekl Carvajal.

Uznal, že nizozemský celek si postup zasloužil. "Ajax byl lepší než my a zasloužil si vyhrát. Nehráli jsme dobře po tom, co jsme doma dvakrát za sebou prohráli s Barcelonou, což není lehké," připomněl Carvajal porážky s největším rivalem.

Real nejdříve podlehl Kataláncům v semifinálové odvetě Španělského poháru 0:3 a tři dny poté i v La Lize 0:1. Z třetího místa "Bílému baletu" chybí na vedoucí tým už 12 bodů.

Kvůli neúspěchům je ohrožená pozice trenéra Santiaga Solariho, který na konci října nahradil odvolaného Julena Lopeteguiho. "Kdo ví, co budoucnost přinese. Kdybychom to věděli, tak bychom všichni sázeli," konstatoval argentinský kouč.

Zároveň připomněl, že k mužstvu nastoupil poté, co utrpělo v lize debakl na hřišti Barcelony 1:5. "Nepřišel jsem do klubu v tak těžké chvíli proto, abych to teď vzdal. Je to těžký ročník, ale jsme tu od toho, abychom v takových těžkých chvílích ukázali srdce a charakter," snažil se vyburcovat tým. "Madrid je větší než kdokoli z nás. Vždycky se znovu zvedne a vždycky se vrátí silnější," dodal.

Přestože se Real po odchodu hvězdného Cristiana Ronalda a trenéra Zinédina Zidana trápí, bek Nacho nevěří, že by tým řekl poslední slovo. "Náš úspěšný cyklus ještě neskončil, pořád máme vynikající mužstvo. Máme potenciál bojovat o každou trofej, mužstvo je složené z vítězů a kvalitních hráčů," řekl Nacho, který v nastavení proti Ajaxu obdržel červenou kartu.