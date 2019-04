Praha - Skupina Vypsaná fixa oslaví letos čtvrt století existence vydáním nového studiového alba a koncertním turné Vypsaná fixa 25 let tour. Série vystoupení odstartuje 7. října v pardubickém klubu Žlutý pes a vyvrcholí 18. prosince v pražském Foru Karlín. Zatím bezejmenné album kapela pokřtí na první štaci turné v Pardubicích. ČTK o tom za skupinu informovala Johana Turnerová.

"Pravděpodobně nikdo z nás v létě roku 1994 u stolu nad pivem v legendárním klubu Žlutý pes nepředpokládal, že z našeho bláznivého nápadu vznikne kapela, která si zde po čtvrtstoletí střihne narozeninový koncert. Ale osudu zřejmě nebylo vyhnutí, a tak to můžeme nyní pořádně oslavit," uvedl zpěvák a kytarista Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

Za 25 let stihla kapela natočit osm původních alb. Deváté pokřtí v klubu Žlutý pes, kde odehrála svůj první koncert. Vstupenky na nadcházející představení se vyprodaly během deseti minut.

Narozeninové turné čítá celkem 15 koncertů a kapela si k němu připravila i nečekanou vizáž. "Jde o významné výročí, a tak jsme to chtěli pojmout slavnostněji. Budeme hrát v oblecích, což jsme ještě nikdy neudělali," uvedl Márdi.

Speciální koncert Vypsané fixy za doprovodu orchestru PKF - Prague Philharmonia uvidí 4. července návštěvníci festivalu Rock for People v Hradci králové. Ve společném programu zazní písně jako Dezolát, Čtyři slunce nebo Limity v novém aranžmá pod vedením dirigenta Jana Kučery.

Natáčení novinkového CD začalo ve studiu Sono 8. dubna pod taktovkou producentů Dušana Neuwertha a Ondřeje Ježka. "Dlouho jsme řešili, s kým novou desku nahrajeme. Pak někdo z legrace prohodil, že by to mohl být podobný model jako ve filmu Avengers, kde superhrdinové i přes značné rozdíly spojují síly. Překvapivě se toho všichni chytli, dohodlo se a my natáčíme dohromady s Dušanem a Ondrou," podotkl Márdi.

Vypsanou fixu založil Márdi v roce 1994. Debutová deska Lunapark vyšla v roce 1998. Více informací je na www.vypsanafixa.cz.