Vyprošťování vlaků po nehodě na okraji Č.Brodu začne zřejmě ráno

Český Brod (Kolínsko) - Na místo úterní tragické nehody vlaků na okraji Českého Brodu na Kolínsku dorazil nehodový vlak, který bude havarované soupravy odtrhávat od sebe. Míří sem i speciální tank drážních hasičů, aby zajistil soupravu před převrácením. Vyprošťování začne zřejmě ráno za světla, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Petr Svoboda.

Soupravu CitiElefant hasiči připevní řetězem k tanku, zajistí tak její stabilitu při vyprošťování. Podle Svobodových odhadů se tank z Prahy Michle na místo nehody dostane zhruba za dvě hodiny, tedy před 5:00.

V osobním vlaku v době střetu cestovalo 100 až 120 lidí. Osobní vlak narazil do posledního vagonu poštovního vlaku. Lokomotiva CitiElefantu se do vagonu nákladního vlaku vklínila. Osobní vlak mířil z Prahy do Řečan nad Labem, po nárazu vykolejil.

Nehodu podle informací ČTK nepřežil strojvůdce. Hasiči uvedli, že zůstal zaklíněný v kabině. Podle mluvčí záchranné služby Petry Effenbergerové utrpěli čtyři lidé těžká poranění a 31 cestujících bylo zraněno lehce. Podle hasičů se ale těžce zranili pouze dva lidé. Lidé většinou z nehody vyvázli s pohmožděninami a lehčími poraněními nohou. Mezi zraněnými bylo i osm nezletilých. Prvotní odhady záchranářů hovořily o 50 až 60 zraněných.

15.07.2020, 05:52, autor: Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK

U nehody na jednom z nejvytíženějších železničních úseků v zemi zasahovalo několik vrtulníků, přistaven byl evakuační autobus hasičů. Pražští hasiči k nehodě vyslali speciální vyprošťovací kontejner. U nehody zastavoval i vůz Atego pražské záchranné služby, který je určen pro události s větším počtem zraněných. Provoz na trati je zastaven, rychlíky jedou odklonem přes Lysou nad Labem.

Na místo nehody v noci dorazil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), podle nějž je trať, na níž se nehoda stala, nejlépe zabezpečená v republice. Technika podle ministra zřejmě neselhala.