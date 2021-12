Výpravu do zaniklých obcí na Ústecku lze podniknout s netradičním průvodcem

Zubrnice (Ústecko) - Dobrodružnou výpravu skrze pozůstatky zaniklých obcí, osad a samot pod Bukovou horou na Ústecku mohou zájemci podniknout s čerstvě vydaným průvodcem. Dostupné historické prameny i vyprávění pamětníků, pověsti a informace z černé kroniky, mapy, dokumenty a fotografie zpracoval ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček, kterému s vydáním pomáhal Karel Konopka z Muzea v přírodě Zubrnice.

Vrchol Bukové hory v Českém středohoří se nachází na hranici tří okresů, ústeckého, děčínského a litoměřického. Na rozdíl od běžného se právě vydaný průvodce obšírně věnuje historii místa doplněné o dobové zajímavosti a postřehy. "Dozvíte se v něm téměř vše, co bylo možno zjistit o životě původních německých obyvatel, i to, co šlo vypátrat o životě jejich poválečných nástupců," píše Karlíček v úvodu publikace, kterou lze použít v terénu jako turistického průvodce, doma jako knihu o lokální historii či jako "spisek obsahující hororové, poučné i kriminální příběhy".

Dílo zavede čtenáře na místa opuštěná většinou po roce 1945. "Ale třeba z obce Vitín odešel poslední obyvatel až v roce 1960. Příroda tu postupně pohlcuje chalupy, zahrady i cesty. Působí to až mysticky. To láká třeba filmaře. Naposledy se tu točil snímek Lidi krve, který měl premiéru minulý měsíc," uvedl Karlíček, jenž se historii zaniklých sídel pod Bukovou horou věnuje soustavně od roku 2006. Byl také jedním ze studentů, kteří se podíleli na vytvoření zelené turistické stezky, jež zaniklá sídla spojuje. Začíná v Zubrnicích a končí v Malém Březně.

Strmý terén a ruiny nejsou podle Konopky na první pohled nijak zvlášť lákavé. "Ale tato nová divočina představuje ryzí formu turismu, která se přirozeně vymezuje vůči jeho masové podobě. Odměnou mohou být vzácné romantické prožitky v tichu přírody, které umocní tento průvodce," uvedl Konopka. Publikace zmiňuje i současnost, sadaře, který v lokalitě obnovuje zaniklé sady či zemědělce, jenž v roce 2014 koupil celou zaniklou obec Vitín od státu. Součástí průvodce jsou moderní mapy a tipy na výlet v okolí a unikátní a povětšinou dosud nikde nezveřejněná obrazová dokumentace.

Grafické zpracování připomíná podle Konopky staré a dodnes oblíbené turistické bedekry. Průvodce má malý formát, pevnou vazbu a je potažen plátnem. "Chtěli jsme jeho obsah zabalit do důstojné formy, trochu se vrátit v čase a knize vtisknout punc staré poctivé grafické práce, ale přitom zároveň reflektovat trendy současné knižní kultury," uvedl Konopka. Křest bude mít průvodce ve středu v ústeckém muzeu v 17:00.