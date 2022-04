Výpočet expertů: Minimální důstojná mzda činí 33.909 Kč, v Praze 39.974 Kč

Praha - Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek tak, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by letos v prvním čtvrtletí měla v Česku činit 33.909 korun hrubého. V Praze by to mělo kvůli vyšším nákladům být 39.974 korun. Spočítal to tým odborníků z platformy pro minimální důstojnou mzdu. Zohlednil náklady na jídlo, bydlení, oblečení, dopravu, zdraví, vzdělání, mobil, internet i menší rezervu a také růst cen. Výsledky dnes experti zveřejnili na tiskové konferenci.

Při předpokládané inflaci by za celý letošní rok mohl minimální důstojný výdělek podle propočtů odpovídat v regionech 34.977 korunám a v metropoli pak 41.233 korunám. Loni minimální důstojná mzda podle expertů činila pro hlavní město 36.717 korun a pro zbytek republiky 31.146 korun. Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná mzda v Česku dosáhla v minulém roce 37.839 korun.Ve čtvrtém čtvrtletí se dostala na 40.135 korun a medián mezd byl 34.360 korun.

Víc než dvě desítky odborníků na sociální problematiku, ekonomů, sociologů a politologů pracovaly na konceptu minimálního důstojného výdělku od roku 2016. Při výpočtech experti vycházeli z údajů statistického úřadu, ministerstev i dalších institucí. Počítali odměnu za práci na plný úvazek pro člověka, který živí ještě další osobu - dítě či dospělého. Poprvé částku zveřejnili pro rok 2019.

Podle zjištění bylo loni pod minimální důstojnou mzdou 41 procent z asi 3,6 milionu úvazků v soukromém sektoru. Týká se to tak zhruba 1,5 milionu lidí. Na částku nedosáhne 48 procent žen a 35 procent mužů. Ve veřejné sféře vydělává méně, než je minimální důstojná mzda, 17 procent pracovníků.

"Lidé, kteří na minimální důstojnou mzdu nedosahovali v minulých letech, či se se svými příjmy pohybovali těsně nad ní, jsou nyní rychlým růstem cen energií a celkovou inflací ohroženi v mimořádné míře," uvedli autoři.

Minimální mzda loni činila 15.200 korun. Letos je 16.200 korun. Na rodičovské, která je na tři roky, se měsíčně vyplácí 8333 korun, uvedli experti. Minimální důstojná mzda bez výdajů na oblečení a volný čas a bez odložení úspor by vyšla na 21.035 korun.

Podle autorů je nutné dál zvyšovat výdělky v Česku. Doporučují také, aby firmy pro získání veřejných zakázek či dotací musely zaručit důstojné ohodnocení. Rozšířit by se měla nabídka bezplatných či dostupných služeb a zboží. V dostatečné výši by měly být i dávky, které nahrazují mzdu.