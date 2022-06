Vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě Sněmovna zřejmě schválí beze změn

Praha - Vyplacení příspěvku 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s nejvýše milionovým hrubým příjmem Sněmovna zřejmě schválí beze změn. Přijetí předlohy ve vládní verzi dnes doporučil plénu sociální výbor. Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD neuspěli se sedmi pozměňovacími návrhy, které by okruh příjemců dávky rozšířily. Sněmovna by měla schvalovat vládní návrh zákona zrychleně ve stavu legislativní nouze odpoledne. Opoziční poslanci budou moci své úpravy opět uplatnit.

Příspěvkem chce kabinet zmírnit dopady současného zdražování na rodiny. Rozpočtové náklady mají činit zhruba 7,8 miliardy korun. Domácnosti s přídavky na děti získají podle návrhu podporu automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Nárok na dávku mohlo mít zhruba 1,56 milionu dětí.

Hnutí ANO a SPD ve výboru neprosadily například návrh, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy například i na studenty. SPD neuspěla také třeba se snahou zrušit milionovou hranici příjmů rodin a ANO s každoměsíčním vyplácením dávky až do konce roku. Koaliční členové výboru pro tyto pozměňovací návrhy nehlasovali. Přijetí návrhu zákona ve vládní verzi pak výbor doporučil plénu hlasy všech přítomných členů.

Příspěvek bude podle předlohy pro dítě, které 1. srpna nedovrší 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Rodiny, které mají za červen nárok na dětské přídavky, by měly dostat pětitisícovou dávku v srpnu. Ostatním rodičům, kteří budou muset o peníze žádat, by měla podpora dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání. Dávku budou moci čerpat také pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.