Vyplacení 5000 Kč důchodcům je ve Sněmovně ve finále

Praha - Návrh na poskytnutí jednorázového příspěvku 5000 korun všem důchodcům je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. K vládní předloze se v dnešním druhém čtení sešla desítka poslaneckých úprav. Například Piráti chtějí snížit příspěvek na 1500 korun a hnutí STAN chce navíc poslat 6000 korun samoživitelům, samoživitelkám a rodičům pobírajícím rodičovský příspěvek. Poslanci by mohli hlasovat o podobě návrhu zřejmě už koncem příštího týdne.

Lidovci chtějí dát podle svých úprav důchodcům s nadprůměrnou penzí jednorázově 3000 korun a naopak 7000 korun těm, kteří vedle starobního nebo invalidního důchodu pobírají pozůstalostní penzi. K příspěvku by chtěli přidat také 500 korun za každé vychované dítě.

ODS požaduje zvýšit důchody o 1000 korun měsíčně lidem po 25 letech v penzi. Nyní se důchody zvyšují o 1000 korun měsíčně po dovršení 85 let věku. Trikolóra navrhla, aby zaměstnanci a podnikatelé mohli přispívat na důchody svým blízkým jedním procentem z příjmů. Tyto peníze by se jim odečetly z daní.

Vládní návrh předpokládá vyplacení příspěvku v prosinci. Týkal by se starobních důchodců i lidí s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda s předlohou přišla před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů.

Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Stát by na něj vydal z letošního rozpočtu celkem zhruba 15 miliard korun.

Důchodci a důchodkyně by podle návrhu zákona nemuseli o příspěvek sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet nebo složenkou.

Příspěvek by nepodléhal případné exekuci a nezahrnoval by se do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.