Výpadek elektřiny na Manhattanu postihl statisíce lidí, i turisty

Požár transformátoru v New Yorku způsobil v sobotu večer výpadek proudu na Manhattanu.

New York - Požár transformátoru v New Yorku způsobil v sobotu večer výpadek proudu na Manhattanu. Bez elektřiny se ocitly statisíce lidí právě v době, kdy se v srdci Manhattanu měla konat divadelní představení a další kulturní akce a oblast byla plná turistů. Zasaženy byly i obchody a metro, zastavily se výtahy, informovala v noci na dnešek agentura AP. Elektrárenská společnost Con Edison uvedla, že dodávky proudu, které byly přerušeny před 19:00 místního času (dnes před 1:00 SELČ), se podařilo obnovit před půlnocí.

Hasiči uvedli, že požár, který propukl na ulici West 64th Street, zasáhl stovky tisíc odběratelů ve 30 blocích od náměstí Times Square až po 72. ulici a Broadway.

Návštěvníci divadel byli nuceni vyjít na ulici, na Times Square potemněly obří velkoplošné obrazovky, provoz metra se téměř zastavil. Výpadek elektřiny postihl večer mimo jiné i komplex Rockefeller Center. v Madison Square Garden byl přerušen koncert se zpěvačkou Jennifer Lopezovou. Arena byla evakuována.

Někteří účinkující z muzikálu Come From Away uspořádali improvizované představení pro zklamané návštěvníky jejich divadla přímo na ulici, uvedla AP.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo nařídil místním úřadům vyšetřování příčin výpadku proudu, který postihl velkou část Manhattanu. Cuomo řekl, že ačkoli nebyla hlášena žádná zranění, "už samotná skutečnost, že se to stalo, je nepřijatelná".

Podle AP výpadek přišel na výročí blackoutu z roku 1977, kdy zůstala bez proudu většina New Yorku.