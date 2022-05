Vypadalo, že první dvě třetiny nemáme energii, řekl po prohře se Švédy Hertl

Tampere - Čeští hokejisté nenavázali na poslední dvě výhry nad Švédskem z přípravy a po porážce 3:5 si ve druhém duelu na mistrovství světa v Tampere připsali první ztrátu. Výběr Tří korunek před dvěma týdny porazili svěřenci trenéra Kariho Jalonena na Českých hrách v Ostravě vysoko 9:3 a následně na Švédských hrách ve Stockholmu 2:1, tentokrát podle útočníka Tomáše Hertla stály národní tým bodový zisk nepodařené úvodní dvě třetiny.

"Nehráli jsme dobrý hokej, nechali jsme je hrát a moc nám toho nedovolili. Vypadalo, že první dvě třetiny nemáme energii. Místo abychom je nechali hrát, zabrali a chtěli to víc. Oni pomalu hráli na tři lajny, ale těžko jsme se k nim dostávali," řekl Hertl.

Spokojený byl ofenzivní lídr San Jose až se závěrečným dějstvím. "Víme, že kdybychom takhle hráli celý zápas, tak to může být jinak. Ale to už bylo pozdě. Ale věděli jsme, že jsme si první dvě třetiny nezasloužili vedení. Vypadalo to, že nám nejedou nohy. Byly jsme všude pozdě, oni naopak všude. My jsme se z toho nemohli dostat," prohlásil osmadvacetiletý slávistický odchovanec.

"Ztráceli jsme puky, chtěli jsme udělat něco navíc. Nahrát a jet na druhou stranu obranného pásma. Když to nejde, musíme hrát jednodušeji. Místo toho jsme je nechali hrát a ztratili jsme hrozně moc puků. Měli z toho brejky a dostávali jsme je do hry. Kdybychom chodili víc do beků, měli by to těžší. Mají je ofenzivní a nechtějí bránit," připojil Hertl.

Zatím zůstává po dvou zápasech stejně jako jeho spoluhráči z lajny Jakub Vrána a Jiří Smejkal bez bodu. "Očekávám od sebe a naší lajny víc. Nemůže hrát jenom lajna Davida Krejčího. Musíme pomoct, dát nějaký gól. A když ne gól, udržet se v pásmu. Ale nejsme nikde," uvedl Hertl, který se dal se svými současnými parťáky dohromady minulý víkend ve Švédsku.

"Myslím, že první dva zápasy ve Stockholmu nebyly špatné, ale dnes jsme toho nevytvořili moc. Nebyli jsme moc v útočném pásmu. Je na nás, abychom to zvedli. Zatím vůbec nepomáháme," konstatoval.

Nechce se vymlouvat na přechod na širší evropské kluziště. "Jsme na tom všichni stejně. Tady to není o zvykání, ale být silnější na puku. Trošku to zjednodušit a hrát v útočném pásmu. Ne hrát nikde ve středním a pak v obranném. Není to zase, že bychom dovolili a nic udělali. Tým očekává, že my pomůžeme," řekl Hertl.

Porážku je podle něj nutné rychle hodit za hlavu. "Na to nemá cenu myslet. Řekneme si o pár chybách a musíme se připravit na další zápasy, každý z nich bude těžký a nebude tady lehký. My musíme zapomenout a začít znovu. Hlavně naše lajna a já musíme předvádět lepší výkony a pomoct týmu. Když ne už gól, tak vytvořit tlak a jenom honit puky," doplnil Hertl.

Ocenil výkony kapitána Romana Červenky, který jak v sobotu proti Velké Británii při výhře 5:1, tak dnes nasbíral po třech asistencích a vede se šesti body produktivitu turnaje. "Červus to prokazuje každý rok. Podává super výkony, má neskutečné vidění, umí si to přidržet a najít si volného hráče," dodal Hertl.