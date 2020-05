Vypadá to nadějně, říká trenér o dvojskifu Synek, Podrazil

Praha - Nejlepší český veslař současnosti Ondřej Synek již před dvěma měsíci oznámil spolupráci s Jakubem Podrazilem, s kterým se chce pokusit postoupit na olympiádu v Tokiu na dvojskifu. Pandemie koronaviru a následná vládní omezení však značně zkomplikovala posádce přípravu, na vodě tak spolu mohli začít trénovat až v minulém týdnu. A podle trenéra Milana Dolečka hned naznačili, že by se jim mohlo dařit.

"Úplně první svezení na dvojskifu proběhlo už dřív a nedalo se z něho moc usuzovat. Projeli se pár set metrů kvůli doštelování lodi. K dispozici mají teď pouze náhradní, která je na nižší váhu. Závodní loď je už vyrobená v Německu, ale zatím ji nemůžeme dovézt. Na přípravu tahle loď ovšem stačí," uvedl Doleček na webu Českého veslařského svazu.

Hned po návratu k obvyklému tréninku na vodě si ale Synek s Podrazilem vyzkoušeli jízdu ve vyšším tempu. "I když v tréninku na skifech teď jezdili v poslední době hlavně delší úseky maximálně 'osmadvacítkou', tak jim dvojskif šel krásně do šlágu. Byl jsem překvapený, s jakou lehkostí se postupně dostali až na 'čtyřicítku'. Měli obrovskou chuť si zatáhnout! Vypadají nadějně," pochvaloval si zkušený kouč, jenž ale na druhou stranu nepropadá přehnané euforii.

I Doleček si však uvědomuje, že urostlí veslaři pražské Dukly mají předpoklady společně uspět. "Ondra pořád patří do světové extratřídy a má velmi vysokou výkonnost, která opravňuje k úvahám, že ten dvojskif může být velmi rychlý. Není na světě mnoho dvojic, možná že vůbec žádná - zřejmě ani Chorvati, kteří by dokázali na trenažéru předvést takový výkon jako oni. Osobně se na další přípravu téhle lodě těším, parametry výkonu a technicky jsou si velmi podobní, což je pro začátek solidní základ," řekl Doleček.

I Synek s Podrazilem se musejí vyrovnat s výraznými změnami v termínovém kalendáři. Olympiáda byla přesunuta na rok 2021, Světové poháry zrušeny a jedinou velkou mezinárodní akcí, která má svůj termín, je říjnové mistrovství Evropy v Polsku.

"Je to pro nás komplikace, protože je to dost pozdě s ohledem na přípravu na olympiádu. A hlavně s ohledem na dodatečnou kvalifikaci. Koncem října by už měla probíhat zimní příprava. Musíme vyřešit, jak s celkovou koncepcí tréninku naložit. Uvidíme, jestli se Evropa skutečně v novém termínu odehraje," uvažoval Doleček.

Možnost startu na ME ale vítá. "Jsme rádi, že ještě letos máme příležitost zazávodit si v silné mezinárodní konkurenci. Mistrovství Evropy jako test určitě bereme. Dá se čekat, že se ho zúčastní úplně všichni. Každý si bude chtít prověřit, jak na tom je. Potom uvidíme, na co se dál přednostně zaměřit, co opravit a tak dál," řekl Doleček.