Vynucená přestávka britského parlamentu začne po dnešní schůzi

Londýn/Dublin - Aktuální zasedání britského parlamentu skončí po dnešní schůzi. Novou schůzi pak zahájí královna Alžběta II. až za pět týdnů, tedy 14. října. Informoval o tom dnes mluvčí vlády premiéra Borise Johnsona, uvedla agentura Reuters. Na konci října by Spojené království mělo opustit Evropskou unii, podle kritiků vlády chce nucené pauzy Johnson využít, aby omezil možnost parlamentu do brexitu zasahovat.

Dnes má Dolní sněmovna na programu ještě hlasování o návrhu na vypsání předčasných voleb, který předložila Johnsonova vláda. Poslanci již minulý týden obdobný návrh odmítli. Opoziční strany se navíc dohodly, že odmítnou i návrh dnešní. Před volbami chce opozice vyloučit to, že by Spojené království opustilo Evropskou unii 31. října bez dohody s Bruselem.

Pokud dnes parlament skutečně předčasné volby odmítne, bude se moci znovu o jejich případném vypsání hlasovat až v říjnu. Nebudou se tak moci již konat před termínem brexitu.

Za běžné situace je přerušení práce parlamentu rutinní součástí britského politického systému. Pobouření ovšem vyvolalo načasování tohoto kroku: do termínu odchodu Británie z Evropské unie zbývá 52 dní. Neobvyklá je rovněž délka přestávky, podle agentury Reuters v posledních letech takovéto pauzy trvaly od pěti do 20 dní. Aktuální pauza bude dlouhá pět týdnů.

Úmysl ukončit aktuální zasedání oznámil Johnson na konci července, královna Alžběta II., která jedná na doporučení předsedy vlády, s tím souhlasila. Původně se hovořilo o přerušení v období od 9. do 12. září. Vláda se nakonec rozhodla ukončit zasedání v nejbližším možném termínu.

Ještě dnes by měl v platnost vstoupit zákon, který za určitých podmínek nutí premiéra požádat EU o odklad brexitu do 31. ledna příštího roku. Učinit by tak musel, pokud by se nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu nebo přesvědčit parlament, aby s odchodem bez dohody souhlasil, což je však nyní krajně nepravděpodobné. Návrh zákona již schválila Dolní sněmovna i Sněmovna lordů a chybí již jen formální podpis královny, který se očekává právě dnes.

Premiér Johnson odmítá, že by mohl o odklad termínu brexitu požádat. Spekuluje se o tom, že by se mohla vláda pokusit najít skulinu, jak zákon obejít, nebo ho přímo ignorovat.

Proti vynucené přestávce podali kritici stížnosti k soudům v Edinburghu, Londýně a Belfastu. Ve Skotsku a v hlavním městě již soudci uvedli, že je přerušení zasedání v souladu se zákonem. V obou případech ale bude ještě rozhodovat odvolací instance. Nejvyšší britský soud by se měl stížností na sporné ukončení schůze parlamentu zabývat 17. září.

Johnson: Británie stále může opustit 31. října EU s dohodou

Británie stále může s Bruselem vyjednat brexitovou dohodu a opustit Evropskou unii k 31. říjnu. Před jednáním s irským premiérem Leem Varadkarem to dnes v Dublinu řekl britský premiér Boris Johnson. Varadkar zdůraznil, že takzvaná irská pojistka je klíčová a její odstranění z brexitové dohody bez odpovídající náhrady by znamenalo brexit bez dohody. Průlom v jednáních dnes ani jeden z předsedů vlád neočekává.

"Chci najít dohodu, chci uzavřít dohodu," řekl Johnson před jednáním s Varadkarem. Británie by se podle něj dokázala s brexitem bez dohody vyrovnat, odchod země z EU bez dohody by ale byl "státnickým selháním, za který bychom byli zodpovědní všichni". "Chci, abyste věděli, že bych dal naprosto přednost nalezení dohody," dodal.

Ačkoli Johnson na schůzku s Varadkarem přinesl podle svých slov několik návrhů, jak zabránit brexitu bez dohody, průlom od dnešního jednání nečeká. S tím souhlasil také předseda irské vlády, podle kterého je však nyní většina zemí evropské sedmadvacítky proti dalšímu odkladu termínu brexitu. Kdyby Británie poskytla "dobrý důvod", jsou podle něj ale ochotny o tom uvažovat.

Irský premiér na tiskové konferenci zdůraznil, že takzvaná irská pojistka, která je hlavním jablkem sváru mezi Británií a EU, je klíčovou součástí brexitové dohody. Alternativní návrhy, čím ji v dohodě nahradit, podle něj EU zatím od Británie nedostala.

"Pokud bychom se nedohodli na žádných alternativních ujednáních, pak by pro nás odstranění pojistky znamenalo brexit bez dohody," zdůraznil irský premiér.

Takzvaná irská pojistka je součástí rozvodové dohody, kterou vyjednala s Bruselem bývalá britská premiérka Theresa Mayová a která má zabránit vzniku přísných pobrexitových kontrol na hranicí mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království. Johnson pojistku označuje za nedemokratickou a žádá, aby ji EU z dohody vyškrtla.

Johnson na tiskové konferenci zdůraznil, že Spojené království na hranici s Irskem "nikdy nezavede kontroly".