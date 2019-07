Výměna kolejí zkomplikuje od čtvrtka provoz tramvají v Praze

Praha - Kvůli výměně kolejí nebudou od čtvrtečního rána jezdit tramvaje v Praze v úseku Palackého náměstí - Výtoň. Provoz bude přerušen obousměrně. Výluka potrvá do neděle 4. srpna. Dotkne se sedmi linek. ČTK o tom dnes informovala mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

"Akce je neodkladná a musí se provést letos do konce prázdnin, stejně jako návazná etapa na Palackého mostě (po této výluce bude v místě následovat druhá fáze). Stav kolejové konstrukce neumožňuje ani v jednom případě vyčkat do příštích letních prázdnin," uvedla mluvčí. Měnit koleje jindy než o prázdninách by podle ní bylo dopravně neřešitelné. "DPP nyní využívá, že o prázdninách je nejen slabší provoz, ale také kromě standardního omezení nejezdí vůbec linky č. 4 a 21," dodala mluvčí.

Lidé, kteří budou chtít z metra přestoupit na tramvaje ve směru Výtoň, Braník, Modřany a Nusle by měli využít stanici metra Národní třída. Výstup ze stanice Karlovo náměstí je totiž kvůli rekonstrukci eskalátorů omezen.

Tramvaje linek 2, 3 a 92 budou kvůli výměně kolejí v úseku Moráň - Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov. Linka 7 je zrušena, v úseku Radlická - Anděl ji nahradí linka 15, v úseku Albertov - Černokostelecká linka 24. Linka 15 bude ve směru z centra ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávky Křížová a Laurová do zastávky Radlická, kde skončí. Linka 17 bude v úseku Národní divadlo - Výtoň odkloněna přes Národní třídu, Karlovo náměstí, Botanickou zahradu a Albertov.

Linka 24 bude jezdit celodenně, včetně víkendů. V pracovní dny zhruba od 06:00 do 20:00 bude prodloužena do trasy Březiněveská/Kobylisy - Bílá labuť - Kubánské náměstí - Strašnická - Černokostelecká. V jiných časech bude jezdit pouze na trase Bílá labuť - Černokostelecká.

DPP také zřídí zastávku Výtoň v obou směrech ve Svobodově ulici. Náhradní autobusy jezdit nebudou.