Výměna Grinerové za Buta není krokem ke zlepšení vztahů USA a Ruska, uvedl Kreml

Zleva ruský obchodník se zbraněmi Viktor But po zadržení v thajském Bangkoku 19. května 2009 a americká basketbalistka Brittney Grinerová před soudem v Moskvě, 27. července 2022.

Zleva ruský obchodník se zbraněmi Viktor But po zadržení v thajském Bangkoku 19. května 2009 a americká basketbalistka Brittney Grinerová před soudem v Moskvě, 27. července 2022. ČTK/AP/Apichart Weerawong/Alexander Zemlianichenko

Moskva - Výměna dvou prominentních vězňů mezi Moskvou a Washingtonem by neměla být považována za krok na cestě k zlepšení rusko-amerických vztahů, uvedl dnes podle ruských agentur Kreml. Spojené státy a Rusko ve čtvrtek po měsících vyjednávání vyměnily americkou basketbalistku Brittney Grinerovou za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

"Jednání se zabývala výhradně tématem výměny. Je proto nesprávné z toho vyvozovat nějaké hypotetické závěry, že by to mohl být krok k překonání krize, která nyní v našich bilaterálních vztazích vládne," uvedl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Bilaterální vztahy zůstávají v žalostném stavu," dodal.

Předání obou vězňů se odehrálo ve čtvrtek na letišti v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo v únoru těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA. Basketbalistku ruské úřady obvinily z pašování drog kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

Pětapadesátiletý But strávil v americké věznici téměř 15 let. Svého času byl jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa. Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii i Jižní Americe si vysloužil přezdívku "obchodník se smrtí".

But v rozhovoru s ruskou státní televizí RT uvedl, že se jen těžko popisuje, jak se po propuštění do Ruska cítí. Řekl také, že se v americké věznici nesetkal s výrazně protiruskými náladami a že mnoho jeho spoluvězňů sympatizovalo s Moskvou, napsala agentura Reuters.

Ruská agentura TASS předtím citovala dnešní vyjádření Butovy manželky Ally, podle které se její muž po cestě cítil "příšerně" a byl vyčerpaný.

"Řekl, že je vděčný americké straně za to, že ho nakrmili. Tolik jsem nejedl za posledních skoro 12 let, řekl. Chovali se k němu dobře, s respektem. Necestoval v okovech," uvedla.

Letadlo s Grinerovou dnes podle agentury AP patrně přistálo v San Antoniu v americkém Texasu. Basketbalistka nyní s největší pravděpodobností zamíří do místního nemocničního zařízení. Americká vláda toto zařízení využívá pro osoby, které jim mají poskytnout hlášení, nebo vyžadují citlivý přístup lékařů, uvedl list The New York Times.