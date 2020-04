Vyléčených z covid-19 od pátku přibylo přes 200 na 1183 lidí

Praha - Počet lidí vyléčených z covid-19 se v ČR od pátečního rána zvýšil o více než 200 na 1183. V nemocnicích dosud s touto nemocí zemřelo 176 lidí. Prokázaných případů nákazy je od počátku 6553. V pátek přibylo 116 případů, jejich počet tak podruhé v řadě klesl. Laboratoře provedly více než 8200 testů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30.

Od pátečního rána se počet obětí zvýšil o šest. V pátek ale podle údajů ministerstva zemřel pouze jeden člověk. Dosud nejvíce obětí je v Praze, a to 69. Středočeský a Moravskoslezský kraj hlásí shodně 18 úmrtí, Karlovarský kraj 14 a Jihomoravský 13. V žádném jiném regionu Česka není více než deset úmrtí s covid-19. Pouze jednu oběť registrují nemocnice ve Zlínském kraji.

Podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných v daném dni byl v pátek 1,41 procenta. Ve čtvrtek činil 1,59 procenta, ve středu 1,92 procenta, v úterý 1,34 procenta a v pondělí 2,14 procenta. Od dnešní půlnoci zatím přibyly čtyři nové případy nákazy.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, dosud tam bylo potvrzeno 1545 případů. Na 100.000 obyvatel tak v hlavním městě připadá více než 113 nakažených. V Olomouckém kraji je téměř 97 nakažených na 100.000 obyvatel, v Plzeňském kraji téměř 91 nakažených na 100.000 obyvatel. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy s necelými 25 případy nákazy na 100.000 obyvatel.

Téměř pětina nakažených v Česku je mezi lidmi od 45 do 54 let, asi 17 procent je pak ve věkové skupině 35 až 44 let. Lidé od 65 do 74 let se na celkovém počtu nakažených podílí zhruba devíti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty a seniorů starších 85 let je mezi nakaženými pět procent.

K pátku bylo s nemocí covid-19 hospitalizováno 398 lidí, jejich počet tak už týden klesá a poprvé od 5. dubna se dostal pod hranici 400 hospitalizovaných. V těžkém stavu je v nemocnicích 86 pacientů. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 418 lidí.