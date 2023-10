Výkonný výbor rozhodne o osudu Šilhavého u fotbalové reprezentace

Praha - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR dnes bude na mimořádném zasedání jednat o reprezentačním trenérovi Jaroslavovi Šilhavém. V průběhu kvalifikace o postup na Euro opakovaně vyjádřil kouči důvěru, ale pod tlak se Šilhavý dostal po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii. Tisková konference začne dnes ve 14 hodin.

Výkonný výbor FAČR mimořádnou schůzi svolal už v pátek po debaklu v Albánii. O víkendu Češi zdolali v Plzni 1:0 outsidera skupiny E Faerské ostrovy a i díky překvapivému zaváhání Polska s Moldavskem (1:1) mají blízko k jedné ze dvou postupových příček na ME.

Jednašedesátiletý kouč, který na minulém Euru překvapivě dovedl tým do čtvrtfinále, má smlouvu do konce této kvalifikace. V případě postupu do Německa by se Šilhavému kontrakt automaticky prodloužil i na šampionát.