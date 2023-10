Výkonný výbor podpořil Šilhavého, Fousek očekává maximální výkony

Praha - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR před říjnovým srazem české reprezentace navzdory dvěma bodovým ztrátám v dosavadním průběhu evropské kvalifikace znovu podpořil trenéra Jaroslava Šilhavého. Předseda FAČR Petr Fousek očekává v nadcházejících zápasech v Albánii a s Faerskými ostrovy maximální výkon a nadále nepochybuje o tom, že mužstvo postoupí na šampionát do Německa v příštím roce. Na tiskové konferenci také uvedl, že účast na turnaji je pro asociaci velmi důležitá i z ekonomického pohledu.

"Cílem nadále zůstává postup na Euro 2024 do Německa s tím, že trenér Jaroslav Šilhavý i mužstvo mají podporu navzdory dosavadním ztrátám bodů. Zároveň však očekáváme maximální výkon v zápasech v Albánii a proti Faerským ostrovům," uvedl výkonný výbor.

Český tým po čtyřech z osmi zápasů kvalifikace figuruje na druhém místě skupiny dva body za Albánií, kde nastoupí v příštím týdnu. Na šampionát do Německa projdu první dva celky.

"Jestliže si shrneme dosavadní průběh kvalifikace, odehráli jsme čtyři utkání a máme dvě výhry a remízy. V Moldávii a proti Albánii jsme čekali lepší výsledek (než remízu), ale stále platí to, že naším cílem je postup na Euro a máme to ve svých rukách," poznamenal Fousek.

"Hraje se v rychlém sledu - září, říjen a listopad. Záleží i na dalších výsledcích ve skupině, nejen na nás. Proto nechci spekulovat o počtu bodů," odpověděl Fousek na dotaz, kolik bodů z nadcházejícího srazu by si představoval.

Šilhavý, který na minulém Euru překvapivě dovedl tým do čtvrtfinále, má smlouvu do konce této kvalifikace. V případě postupu by se kontrakt automaticky prodloužil i na šampionát.

"Hráči, s řadou z nich jsem mluvil jak v Maďarsku (před přípravným zápasem), tak i teď v mezidobí, po postupu strašně touží. Udělají pro to všechno. Kdo jiný než trenér, realizační tým a vedení asociace by si měli přát postup. Věřím, že v Albánii uspějeme, že odevzdáme co nejlepší výkon a že nám to přinese body. Stejně tak v Plzni s Faerskými ostrovy," uvedl Fousek.

V Albánii se očekává mimořádně bouřlivá atmosféra. "Albánský svaz měl 300 tisíc žádostí o vstupenky, asi čtyřikrát jim spadl server, když spustili předprodej. Minulý týden jsem seděl s albánským předsedou a skutečně ticketing je momentálně jeho nejvytíženější agendou," podotkl v nadsázce Fousek.

"Očekávám ďábelské prostředí, ale ne incidenty, které se odehrály při utkání Albánie - Polsko. Na druhu stranu i tak jsme požádali UEFA o maximální kontrolu bezpečnostních opatření a všech věcí, které se zápasem souvisejí. Tohle k těm rozhodujícím zápasům patří. Albánie má dobré postavení ve skupině, celá země tím zápasem žije. My se s tím musíme vypořádat, především hráči na hřišti," dodal.

Netají se s tím, že postup je pro FAČR důležitý i z hlediska financí. Jen za samotnou účast na minulém Euru inkasoval národní celek v přepočtu zhruba 237 milionů korun, dalších 141 milionů vydělal díky výsledkům na turnaji.

"V UEFA budeme prize money pro Euro 2024 schvalovat teprve v listopadu a prosinci. Nicméně čísla z trhu ukazují, že si Němci vedou velmi dobře," prohlásil Fousek, který je členem výkonného výboru UEFA.

"Nemůžu říct, že by nepostup pro FAČR znamenal likvidační skutečnost. Musíme rozpočtově pracovat ve variantách bez postupu a s postupem, jak je to ve fotbalových institucích běžné. Samozřejmě účast na Euru je velmi podstatná. Částky, které se dělily při posledním Euru, jsou jasné. Pochopitelně, že asociaci by to velmi pomohlo zejména v podpoře sportovních projektů," doplnil Fousek.

Připustil, že při minulém kvalifikačním zápase s Albánií (1:1) doma v Edenu nepanovala z českého pohledu úplně ideální atmosféra. "Albánci jednak vyprodali svůj sektor a pak pochopitelně nešlo úplně zabránit tomu, aby si někdo ze třetí země, Albánci třeba žijící jinde, nekoupil lístek do českého sektoru," uvedl.

"Albánský jižanský naturel je hodně intenzivní. Pro nás to bylo poučení, jak chceme pracovat s domácími zápasy ohledně podpory národního mužstva, ať už v Plzni nebo v Olomouci v závěru evropské kvalifikace, nebo pak v kvalifikaci mistrovství světa. Věnujeme se tomu, ale teď je předčasné o těch opatřeních mluvit," dodal Fousek.