Výkonný výbor jmenoval novým technickým ředitelem FAČR Brabce

Praha - Novým technickým ředitelem Fotbalové asociace ČR se stal Erich Brabec. Šestačtyřicetiletý bývalý obránce a reprezentant byl touto funkcí dočasně pověřen už v červenci poté, co skončil jeho předchůdce Zdeněk Psotka. Brabce dnes jmenoval na svém zasedání výkonný výbor FAČR, měl by podepsat smlouvu do roku 2026. Nový technický ředitel zároveň skončí ve funkci vedoucího úseku ženského fotbalu, kterou zastával od úvodu roku.

"Po konci Zdeňka Psotky jsme s okamžitou platností pověřili výkonem funkce technického ředitele Ericha Brabce, který byl vedoucím úseku ženského fotbalu. Bylo nám jasné, že je to řešení provizorní a nemůže trvat věčně," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

"Návrhem vedení FAČR, tedy předsedy, místopředsedů a generálního sekretáře bylo, abychom ho jmenovali s trvalou platností. Věc jsme diskutovali na výkonném výboru za osobní přítomnosti předsedy (poradního orgánu) Sportovní rady Vladimíra Šmicera, který návrh podpořil," dodal Fousek.

"Sled událostí byl poměrně rychlý, dnes je to přesně tři měsíce, co jsem pověřený technický ředitel. Zdeněk Psotka nastavil laťku hodně vysoko. Máme jasnou strategii, pro nás je důležitý rozvoj sportu na všech úrovních. První kroky už jsem podnikl jako pověřený technický ředitel. Teď se budou řešit otázky rozpočtu na rok 2024, regionálních fotbalových akademií či restrukturalizace soutěží," uvedl Brabec.

Někdejší obránce s dvěma starty za český reprezentační A-tým je podle Fouska ideální volbou. "V našich očích má Erich pro tuto funkci předpoklady, které jsou obsaženy v jeho fotbalovém životopise. Je to bývalý špičkový hráč, který hrál za Spartu, Slavii, oblékal dres v různých reprezentačních výběrech, trénoval. V mých očích má předpoklady dál dobře rozvíjet sportovní úsek," řekl Fousek.

"V úvahu jsme brali i jeho jazykovou vybavenost. I to, že Zdeněk Psotka ho doporučil jako svého pokračovatele. V neposlední řadě má Erich velké předpoklady zvládnout práci uvnitř FAČR. To je možná něco, co Zdeňka Psotku rušilo. Byl ze své kariéry zvyklý pracovat v klubech, kde se dělá v méně lidech a věci jsou někdy jednodušší na rozhodování. Jsou to akciové společnosti, FAČR je spolek, takže některé rozhodovací procesy trvají déle," dodal Fousek.

Psotka strávil ve funkci na FAČR jen rok, následně letos v létě na základě výstupní klauzule zamířil do Zbrojovky Brno. Před jeho jmenováním hledala asociace technického ředitele delší dobu. "Teď jsme se ubírali cestou kandidáta, který se za tu dobu nějakým způsobem vyprofiloval. Nechtěli jsme opakovat to, co už jsme jednu absolvovali - mnohaměsíční výběr z různých kandidátů," vysvětlil Fousek.

"Úkoly, kterou jsou před Erichem, jsou sportovní úspěšnost FAČR. Ať už se jedná o reprezentaci, mládež, vzdělávání trenérů. Prostě všechny úseky, které tam jsou," doplnil Fousek.

Je přesvědčen, že Brabec bude technickým ředitelem mnohem déle než Psotka. "Chtěli jsme Zdeňka udržet, ale když vám někdo vyplatí výstupní klauzuli, věci jsou dané jasně. Ericha znám dlouho, znám ho jako člověka. Jsem přesvědčen, že má dlouhodobou perspektivu na téhle pozici. Je velmi silný předpoklad, aby strávil v této funkci hodně dlouhou dobu," uvedl Fousek.

Brabec po konci hráčské kariéry začal trénovat, naposledy dělal asistenta v Bohemians Praha 1905. "Když jsem (předloni v prosinci) končil v Bohemce, končil jsem z jasných důvodů - nemohl jsem ovlivňovat fotbal z pozice tak, jak bych chtěl. Proto jsem se vydal na dráhu vzdělávání. Včera jsem shodou okolností dokončil studium managementu na UEFA. Věřím, že to mi pomůže k práci na FAČR. To, že jsem nastoupil na pozici vedoucího úseku ženského fotbalu, bylo jasným signálem, že trénování v dané chvíli není mojí prioritou," řekl Brabec.

Nový technický ředitel byl dnes mimo jiné jmenován do funkce předsedy tříčlenné řídící komise Poháru FAČR. Ta vznikla jako reakce na opakování nedávného losu 3. kola MOL Cupu kvůli tomu, že Zbrojovka Brno chybně figurovala mezi nenasazenými mužstvy. V komisi budou také ředitel právního oddělení Martin Procházka a výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

"Bylo řečeno, že se z toho vyvodí interní opatření. Toto je právě to vyvození opatření. Řídícím orgánem poháru je výkonný výbor a ten zřizuje tu řídící komisi," prohlásil místopředseda FAČR Jiří Šidliák. Doplnil, že na řízení domácího poháru se po chybě při nasazení už nebude podílet Martin Drobný, jež měl soutěž v gesci.