Výkonný výbor FAČR bude jednat o Šilhavém v úterý na mimořádném zasedání

Praha - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR bude jednat o reprezentačním trenérovi Jaroslavu Šilhavém na mimořádném zasedání v úterý 17. října. FAČR o tom informovala v tiskové zprávě.

Výkonný výbor v čele s předsedou FAČR Petrem Fouskem svolal mimořádnou schůzi už v pátek po porážce 0:3 v Albánii, po které si český výběr zkomplikoval postup na Euro v příštím roce. Dnes asociace upřesnila termín.

"Výkonný výbor se nemohl sejít hned v Albánii, protože výjezdu na utkání se účastnila pouze polovina jeho členů. Zásadní otázky tohoto typu projednává výkonný výbor vždy pouze prezenčně, a proto bylo úterý 17. října nejdřívějším možným termínem jednání," stojí v tiskové zprávě.

Na jednání jsou vedle Šilhavého přizváni rovněž technický ředitel FAČR Erich Brabec a předseda Sportovní rady FAČR Vladimír Šmicer. "Vedení FAČR bylo ve shodě s technickým ředitelem Brabcem a předsedou Sportovní rady Šmicerem, že velmi krátký interval mezi čtvrtečním venkovním utkáním v Albánii a nedělním domácím zápasem proti Faerským ostrovům vylučuje zásahy do přípravy mužstva a naopak vyžaduje maximální koncentraci na nadcházející duel," uvedla FAČR.

Výkonný výbor v průběhu kvalifikace opakovaně vyjádřil Šilhavému důvěru. Trenér se dostal pod tlak po zářijové domácí remíze s Albánií a následně čtvrteční porážce na hřišti téhož soupeře. V neděli Češi zdolali v Plzni 1:0 outsidera skupiny E Faerské ostrovy a i díky překvapivému zaváhání Polska s Moldavskem (1:1) mají blízko k jedné ze dvou postupových příček.

Jednašedesátiletý kouč nechtěl na tiskové konferenci po nedělní výhře svou pozici příliš řešit. "Situace není příjemná, ale nechtěl bych vůbec polemizovat a hazardovat s pozicí, kterou teď zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde," uvedl Šilhavý. "V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu. Jestli výkonný výbor usoudí, že už prostě mužstvu nemám co dát, a rozhodne, že už nebudu pokračovat, jsem na to připraven," doplnil.

Česká reprezentace má na druhém místě skupiny E o dva body méně než vedoucí Albánie a o bod více než třetí Polsko, oproti kterému má zápas k dobru. Národní tým zakončí kvalifikaci v listopadu zápasy v Polsku a doma se čtvrtým Moldavskem.