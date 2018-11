Praha - Záložník Jaromír Zmrhal si uvědomuje, že pokud chtějí fotbalisté Slavie ve čtvrtečním utkání Evropské ligy doma s Kodaní zvítězit, musejí podat lepší výkon než v nedělním derby na Spartě (2:2). Je mu jasné, že případným vítězstvím by se Pražané hodně přiblížili k vytouženému postupu.

"Nepodali jsme v derby asi nejlepší výkon, ale máme z Letné bod. Bylo to tam těžké. Teď nás čeká úplně jiný zápas, je to Evropská liga. Nechci se k derby už příliš vracet. Chci se soustředit na utkání s Kodaní. Nemyslím si ale, že by výkon z derby stačil proti Kodani, musíme hrát lépe," řekl na tiskové konferenci Zmrhal.

Jeho tým po polovině skupiny figuruje na postupovém druhém místě s náskokem dvou bodů na třetí Kodaň. "Pár bodů sice už máme, ale zlomové to může být v tom, že by se to v případě naší výhry oddělilo o dost bodů. Neříkám, že je potom postup jistý, ale měli bychom velkou šanci to dokázat. Bude to hodně důležitý zápas," prohlásil reprezentační záložník.

V prvním vzájemném duelu před dvěma týdny zvítězila Slavia v Kodani 1:0. "Myslím, že budou hrát podobně jako doma. Ale my máme výhodu domácího prostředí, kde my hrajeme lépe. Doufám, že nás poženou fanoušci a budeme se cítit líp než tam. Takže doufám, že podáme kvalitnější výkon," uvedl Zmrhal.

Slávisté mají na podzim odehráno nejvíce zápasů z českých klubů. "Psychicky to není těžké, více to je náročné po fyzické stránce. Musíme mezi zápasy skoro jen odpočívat, není čas na nějakou přípravu. Zápasů je hodně. Hrálo se derby, teď se hraje s Kodaní a oba zápasy jsou důležité. Fanoušci to mají podobně, atmosféra na zápase s Kodaní bude podobná jako v derby," doplnil Zmrhal.