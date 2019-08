Vyjížďky cyklorikšou v Ústí nad Labem jsou mezi seniory oblíbené

Velké Březno (Ústecko) - Senioři v Ústí nad Labem si oblíbili vyjížďky elektrickou cyklorikšou. Pořídilo ji město a k dispozici stroj má Domov Velké Březno. Seniory vozí proškolení dobrovolníci podél Labe. Radost mají obě strany. Někteří lidé se díky cyklorikše vůbec poprvé podívají do širšího okolí domova.

Cykloterapie kombinuje pohyb, zábavu, dobrovolnictví a vyplnění času příjemnou aktivitou. "To bylo báječné, připadala jsem si, jak v jiném světě. Strašně se mi to líbilo," řekla ČTK Emilie Adeltová z Lovosic. "Celou cestu jsem měla kam koukat, pozdravila jsem se s milovaným Labem a poslouchala, co mi sestřička ukazuje," uvedla s úsměvem na rtech.

Rikša s elektrickým pohonem parkuje přímo v Domově Velké Březno těsně u cyklostezky. Řídit ji mohou dvě proškolené zaměstnankyně domova. "Máme ještě sedm dobrovolníků, kteří sem dojíždějí," řekla ČTK sociální pracovnice domova Petra Vaněčková.

K dispozici mají v domově cyklorikšu za zhruba 124.000 korun zhruba měsíc a půl. Za tu do dobu najel červený stroj 47 hodin. "Zpočátku se nám přihlásilo deset našich klientů. Teď vozíme seniory i z domova se zvláštním režimem a už se svezl také jeden chlapeček s poruchou autistického spektra. Jeho tatínek nám po jízdě řekl, že syna neviděl tak šťastného za posledních sedm let," uvedla Vaněčková.

Zájemců mezi seniory přibývá. "Podívala jsem se kolem Labe a konečně jsem nemusela tahat vozík. Jsem z Ústí, ale tady jsem nikdy nebyla," řekla ČTK Marta Salcerová. Sednout do rikši se prý nebála. Dobrovolník většinou veze jednoho člověka, ale vejdou se tam i dva štíhlejší. "Dobrovolník si musí být jistý, že rikšu uveze," uvedla Vaněčková. Projížďka trvá vždy půl hodiny. Protože má rikša k dispozici i zakrytí, lze ji využívat také při horším počasí.

Cyklorikšu pořídila také Kadaň a Otrokovice. Ve světě se využívá pro projížďky seniorů, lidí s tělesným postižením, demencí nebo jiným znevýhodněním.