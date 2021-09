Výjimka z emisních limitů pro elektrárnu Počerady platí, přísnější jsou podmínky

Počerady (Lounsko) - Výjimka z emisních limitů pro uhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku platí, rozhodlo ministerstvo životního prostředí. Podmínky ekologického programu zpřísnilo. ČTK o tom dnes informovala Eva Maříková ze skupiny Sev-en Energy, do které patří Vršanská uhelná, provozovatel elektrárny. Ekologové žádali zrušení výjimky, kterou udělil Krajský úřad Ústeckého kraje. Vyjádření ekologických organizací ČTK zjišťuje.

Částečná a časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a původně měla platit plošně pro všech pět bloků po dobu čtyř let. Odvolací orgán platnost zkrátil, a to u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo dále uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu.

Provozovatel už zahájil podle Maříkové sérii oprav za miliardy korun s cílem dostát závazkům plynoucím z přísných emisních limitů prioritní opravou bloku 6, která zahrnuje zásah do kotelny, turbíny a zařízení strojovny a také opatření pro snížení prašnosti a intenzifikaci odsíření. Kromě investic do snížení emisí připravuje elektrárna úsporné nakládání s vodou a důsledný monitoring všech hodnot.

Hnědouhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku převzala Vršanská uhelná k Novému roku od společnosti ČEZ.

K ministerstvu se odvolalo Hnutí Duha, Greenpeace a obec Volevčice. Ekologické organizace už dříve uvedly, že považují udělení výjimky pro Počerady za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí a zároveň nezákonné a v rozporu s metodikou ministerstva životního prostředí.