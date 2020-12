Výjimečný hráč, řekl po Salahově rekordním večeru Klopp

Herning (Dánsko) - Dvojnásobně rekordní večer prožil ve středu v Lize mistrů útočník Muhammad Salah z Liverpoolu. Na hřišti Midtjyllandu už po 55 sekundách otevřel skóre a postaral se o nejrychlejší gól anglického celku v soutěži. Navíc se díky 22. brance stal nejlepším střelcem Liverpoolu v Lize mistrů, protože překonal klubovou legendu a bývalého anglického reprezentanta Stevena Gerrarda. Reds nakonec v Dánsku remizovali 1:1.

"Je to výjimečný hráč, opravdu výjimečný. Navíc co jsme spolu začali pracovat, hodně jsme si sedli," řekl o Salahovi trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

"Jeho góly nám pomáhají, ale on dobře ví, že sám potřebuje pomoc od týmu. Protože kdybychom měli jen jeho, tak i s jeho obrovským počtem gólů by to na úspěchy nestačilo," dodal německý kouč, který do utkání postavil nejmladší tým Liverpoolu v Lize mistrů v historii.

Věkový průměr hráčů v základní sestavě byl 23 let a 6 měsíců. Klubový rekord dosud držela jedenáctka ze zápasu v Dortmundu v roce 2001 s průměrem 24 let a tři měsíce. Debutu v prestižní soutěži se navíc dočkali devatenáctiletý Leighton Clarkson a osmnáctiletý Billy Koumetio.

Klopp si po zápase také postěžoval na zásahy videorozhodčího, které podle něj příliš narušily hru. Zápas byl kvůli nim přerušen třikrát a kouč Liverpoolu dokonce prohlásil, že si není jistý, že video fotbalu pomáhá. Poprvé rozhodčí prověřovali penaltu pro domácí a poté na základě videa neuznali oběma celkům po gólu.

"Byl jsem jeden z těch, co tvrdili že video je dobrý nápad. Abych byl upřímný, teď už si nejsem tak jistý," uvedl Klopp. "Zabralo to prostě moc času. Nakonec se dobrali správných rozhodnutí, ale tři čtyři minuty se nehrálo a v takové zimě to pro hráče nebylo vůbec snadné," prohlásil.