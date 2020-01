Výjimečné utkání, jen škoda, že jsme ho prohráli, litoval Jarůšek

Drážďany - Hokejisté Litvínova se přes porážku 2:3 v utkání pod širým nebem proti Spartě nemuseli stydět za předvedený výkon. Nemalým příspěvkem se podíleli na tom, že si fanoušci odnášeli domů mimořádný zážitek. Sami si možnost zahrát si v netradičním prostředí uprostřed fotbalového stadionu Dynama Drážďany užili, mrzelo je ale, že za celou akcí neudělali vítěznou tečku.

"Bylo to určitě výjimečné. Utkání jako takové i atmosféra, která byla super. Škoda jen té prohry, to se nám nepovedlo," litoval střelec druhé litvínovské branky Richard Jarůšek. "Ale raději se k tomu nebudu vyjadřovat nějak více, protože bych dostal pokutu," dodal Jarůšek, s nímž i chvíli po skončení utkání cloumaly emoce.

Bývalý sparťanský útočník mohl skórovat už ve druhé třetině, jenže sólový únik nedotáhl do konce, puk po blafáku do forhendu skončil pouze na tyčce a k dorážce už se osmadvacetiletý Jarůšek nedostal, neboť následoval atak jednoho ze sparťanů.

"Asi jsem tam narazil na horní tyč podle názoru rozhodčích sám... Dal jsem to při nájezdu do tyčky, připravoval jsem se na dorážku, ale najednou přišla hrazda a skončil jsem na tyčce já sám. Myslím si, že měl následovat minimálně menší trest, ale rozhodčí mlčel, nechápu to," řekl nazlobený Jarůšek.

Při pátečním tréninku nebyli hráči příliš spokojeni s kvalitou ledové plochy, při utkání už ale bylo v tomto směru vše v pořádku. "Led byl dnes určitě lepší než včera na tréninku. Báli jsme se, jak bude vypadat po tom dešti, ale bylo to dobré. Hlavní je, že nám nepršelo, modlili jsme se, aby to přestalo, než začne naše utkání," dodal Jarůšek.

Brankář Jaroslav Janus si i přes prohru utkání pod širým nebem náležitě užil. A snažil se najít pozitivní věci na hře svého týmu. "Mám z toho celkově dobrý pocit. Je to zážitek, bojovali jsme až do konce. Diváci viděli dobrou show, jen jsme mohli utkání dotáhnout do lepšího konce," mrzelo Januse.

"Je deprimující tam po zápase stát, koukat na ohňostroj a přitom vědět, že jsme nezískali body. Nemůžeme to brát ale katastrofálně, odehráli jsme dobrý zápas," řekl Janus po utkání, v němž zlikvidoval několik vyložených šancí.

I přes nestandardní podmínky na hrací ploše si vedl skvěle. "Těch změn je oproti hale mnoho. Je to jinak osvětlené, počasí může být všelijaké, led nebyl úplně dobrý, mantinely jsou průhledné a měkčí, ale je to pro oba týmy stejné. Takže se nelze vůbec na nic vymlouvat," zdůraznil Janus.

"Největší problém jsem měl při výběru místa, několikrát se mi stalo, že jsem se špatně odrazil od tyčky a špatně se orientoval. Na ledě nebylo úplně dobře vidět, ale byla to pro všechny nová zkušenost," dodal Janus.