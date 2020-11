Vyjely sanitky s pacienty na plicní ventilaci, vezou je do Prahy

Zdravotníci 6. listopadu 2020 ve Zlíně nakládají do sanitky nosítka s pacientem nakaženým koronavirem. Nemocnice Zlínského kraje jsou na hraně kapacitních možností. Pět pacientů ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže proto zdravotníci převážejí do pražské Fakultní nemocnice v Motole.

Praha/Zlín - Ze zlínské krajské nemocnice dnes ráno vyjela sanitka s pacientem s koronavirem, který je ve vážném stavu napojený na umělou plicní ventilaci. Veze jej do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Míří tam i dvě sanitky z Uherskohradišťské nemocnice, které také vezou pacienty na plicní ventilaci, přidají se k nim ještě dvě sanitky z Kroměřížské nemocnice. Převoz pěti pacientů napojených na plicní ventilaci najednou je výjimečná a medicínsky i logisticky náročná akce. Sanitky pojedou do Prahy společně, budou mít i policejní doprovod, pojede s nimi i další doprovodný vůz záchranářů, řekl dnes ČTK mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

"V doprovodném voze bude náhradní materiál, také kyslíkové bomby, kdyby nastala nějaká nečekaná situace nebo se vozy třeba dostaly do kolony," uvedl Havrlant.

Sanitky ze Zlína a Uherského Hradiště se podle něj s kroměřížskými setkají na kroměřížské základně záchranné služby, kde se kolona seřadí a společně vyjede do Prahy. "Před Prahou v Průhonicích by je měl čekat další policejní vůz, který zajistí hladký průjezd Prahou," uvedl Havrlant.

Pět pacientů bude po celou dobu napojeno na plicní ventilaci, jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku 44 až 64 let. V každé sanitce je lékař.

Nemocnice v kraji jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo již 482 covid pozitivních pacientů. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené. Nemocnice proto začaly na konci minulého týdne s přesuny covidových pacientů do nemocnic v jiných krajích, do čtvrtka dosud přeložily na standardní lůžka 27 pacientů, dnes poprvé vezou pacienty do pražské nemocnice, navíc ve vážném stavu.