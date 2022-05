Vyjednávání s Íránem příliš nepokročilo, hrozí střet se Západem, uvedla MAAE

Vídeň - Írán zatím udělal jen málo, aby zodpověděl otázky OSN, která se dlouhodobě snaží zjistit původ částic uranu nalezených ve třech nedeklarovaných íránských lokalitách. Nedostatečný pokrok by mohl vyvolat nový diplomatický střet se Západem, až se příští týden sejde Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) složená z 35 zemí, informovala dnes agentura Reuters.

Pokud budou západní mocnosti usilovat o rezoluci kritizující Teherán, mohlo by to zasadit další ránu pozastaveným snahám o oživení jaderné dohody z roku 2015.

Čtvrtletní zpráva MAAE, s níž měla agentura Reuters možnost se seznámit, uvádí, že Írán dosud neposkytl uspokojivé odpovědi. Teherán a MAAE přitom letos v březnu oznámily, že obnoví snahu tuto záležitost do zasedání MAAE vyjasnit.

Zpráva dále uvádí, že íránské zásoby uranu obohaceného na 60 procent se podle odhadů zvýšily o 9,9 kilogramu na 43,1 kilogramu. K výrobě jaderné zbraně je zapotřebí uran obohacený na hodnoty kolem 90 procent.

Zásoby jsou tak vyšší než to, co MAAE nazývá "významné množství", definované jako "přibližné množství jaderného materiálu, u kterého nelze vyloučit možnost výroby jaderného výbušného zařízení". Tedy teoreticky jde o dostatek materiálu, který by v případě, že by byl dále obohacen, stačil k výrobě jaderné bomby. Při 60procentním obohacení by významné množství představovalo přibližně 42 kilogramů uranu, uvedla agentura Reuters.

Západní mocnosti se obávají, že Írán usiluje o výrobu jaderné bomby. Teherán ovšem tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně mírovým účelům.