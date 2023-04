Vyjednavači koalice se dnes na zvýšení rodičovského příspěvku neshodli

Praha - Koaliční lídři se na podobě navýšení rodičovského příspěvku a další podpoře rodin s malými dětmi dnes neshodli, jednání budou pokračovat. Novinářům to ve Sněmovně, kde se takzvaná K5 sešla, řekl mluvčí lidovců Simon Dytrych. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová po jednání uvedla, že politici probírali i praxi života rodin, například problémy s umístěním dětí do školek přesně v době dovršení jejich třetích narozenin.

"Řešili jsme tyto praktické problémy, jednání budou dál běžet," uvedla Richterová. Piráti podle ní dál trvají na tom, že inflace by rodinám měla být dorovnána navýšením rodičovského příspěvku o 50.000 korun a jeho pravidelnou valorizací.

Vyjednavači podle Richterové budou před dalším kolem diskuse čekat na některá data.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nedávno uvedl, že chce prosazovat zvýšení rodičovského příspěvku ještě v letošním roce, nejpozději od ledna 2024. Nejpozději by se dávka podle něj měla zvednout od ledna příštího roku. Jaké přidání bude navrhovat, zatím neupřesnil. Rodičovská činí 300.000 korun. Rodiče ji mohou čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.

Dlouhodobě téma předkládají Piráti, prosazují dorovnání rodičovského příspěvku ze 300.000 Kč alespoň na 350.000 korun a pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku v návaznosti na růst průměrné mzdy, jejíž je náhradou. Snahu o dohodu potvrdil dnes na tiskové konferenci před zasedáním Sněmovny šéf lidovecké frakce Marek Výborný.

Richterová dnes zdůrazňovala, že podpora rodin nebude “na dluh”. "Málo se to ví, ale usnadněním zapojení rodičů na trh práce lze státní kasu posílit až o 15 miliard ročně skrz daně a odvody. A to i po odečtení nákladů na školky a další," uvedla Richterová. Piráti podle ní pracují na lepší dostupnosti předškolní péče, garanci místa v mateřské škole nebo jiném předškolním zařízení a rozšíření nabídky částečných úvazků.

Loni stát na rodičovských příspěvcích vyplatil přes 33 miliard korun. Podle Richterové přidání o 10.000 korun představuje zhruba miliardu korun navíc. Strany koalice i opozice navrhují různě vysoká navýšení, a to minimálně o 50.000 korun. Při přidání o tuto částku by tak ročně bylo potřeba zhruba o pět miliard korun víc. Piráti zmiňovali 75.000 korun a opoziční ANO pak 100.000 korun. Zvednutí částky by bylo na dluh.

Před růstem výdajů státu varují Národní rozpočtová rada (NRR) i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta doporučuje rodičovskou zkrátit. Poukazuje na to, že Česko má ve srovnání s ostatními státy dobu rodičovského volna dlouhou. Radí výrazně zvýšit dostupnost školek a jeslí.

Naposledy se rodičovská zvedla v roce 2020 celkem o 80.000 korun. Podle studie pětice výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR to vedlo k delšímu čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady.

Česko mělo už loni na začátku srpna zavést také takzvaný střídací bonus, tedy dvouměsíční rodičovskou s dostatečně vysokým příspěvkem pro druhého rodiče. Počítá s tím evropská směrnice o slaďování práce a rodiny. ČR měla na uvedení do praxe přes tři roky, termín nedodržela. Mohou za to hrozit pokuty.