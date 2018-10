Brusel - Rozporuplné zprávy v neděli přicházely z Bruselu ohledně dosažení dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Server Politico.eu nejprve s odvoláním na tři diplomatické zdroje oznámil, že dohoda je na světě, jiná média to následně zpochybnila. Později neexistenci dohody potvrdil i hlavní unijní vyjednavač o brexitu Michel Barnier. Navzdory "intenzivnímu úsilí" zbývá dořešit některá klíčová témata, napsal Barnier na twitteru po jednání s britským ministrem pro brexit Dominikem Raabem. Mezi těmito tématy uvedl Barnier problém okolo režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Podle diplomatických zdrojů ČTK víkendové naděje, že na pracovní úrovni oba týmy dohody dosáhly, zchladila nedělní večerní schůzka velvyslanců 27 zemí EU mimo Británie s Barnierem. V nejbližších dnech nebudou jednání zbytku unie s Londýnem pokračovat, kdy opět rozhovory začnou není v tuto chvíli zřejmé.

Nedořešené zůstávají spory kolem celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, kde obě strany už řadu týdnů marně hledají společnou řeč. Diplomaté se ovšem také, byť bez podrobností, dozvěděli, že britský ministr pro brexit Raab dnes na narychlo svolané schůzce s Barnierem otevřel rovněž některá další témata, která se už pokládala za uzavřená. "Konání schůzky tak vlastně bylo více kontraproduktivní, než kdyby se setkání neuskutečnilo," poznamenal dobře informovaný zdroj.

Krátká tak nakonec zřejmě bude středeční pracovní večeře premiérů a prezidentů sedmadvacítky (bez Británie). Původně měli právě tam šéfové států a vlád potvrdit svůj souhlas alespoň s náčrtem podoby "rozvodové smlouvy" Británie a EU. Nyní si podle všeho pouze vyslechnou Barnierovu informaci o stavu jednání. Je možné, že lídři 27 zemí dají najevo připravenost k dalšímu rokování.

Obě strany chtěly dohodu o vystoupení uzavřít v říjnu tak, aby byl do 29. března 2019, kdy Británie z EU odchází, čas na její ratifikaci na obou stranách kanálu La Manche. Nyní se to tedy nepodaří tento týden na summitu EU, je však možné svolání mimořádné vrcholné unijní schůzky v listopadu.

Brexitem se v neděli zabývali také politici na britských ostrovech. Stínová ministryně zahraničí labouristů Emily Thornberryová v rozhovoru v televizi BBC uvedla, že její strana v parlamentu nepodpoří dohodu o vystoupení z Evropské unie, která by v zásadě představovala "most do prázdna". Dále tak zvýšila tlak na premiérku Theresu Mayovou poté, co exministr pro brexit David Davis vyzval členy kabinetu k odporu proti aktuálnímu premiérčinu plánu pro odchod z EU.

"Nepodpoříme brexit naslepo," řekla Thornberryová, podle níž vláda s ohledem na dohodu o rozluce postaví parlament před "absurdní" volbu. Komentovala tak skutečnost, že britští poslanci budou při hlasování o dohodě nejspíše vybírat mezi dohodou, která bude pro mnohé z nich neuspokojivá, a smluvně neošetřeným "vypadnutím" z EU.

Thornberryová rovněž zopakovala dřívější prohlášení svých stranických kolegů, že labouristé podpoří dohodu, která obstojí v "šesti zkouškách" stanovených stranou už minulý rok. "Upřímně, pokud se (Mayová) vrátí s něčím, co je prostě blábol, který upečou v Bruselu, a co nebude splňovat naše zkoušky, nebudeme pro to hlasovat... Nejsme hloupí. Nebudeme hlasovat pro něco, co je v zásadě mostem, který nikam nevede," citovala ji agentura Reuters.

Jak ale nedávno napsala BBC, splnit kritéria labouristů je pro Mayovou prakticky nemožné. Podmínky se totiž týkají i podoby budoucích vztahů Británie s EU, které přitom budou před hlasováním parlamentu ukotveny jen v obecném politickém prohlášení. Konkrétní opatření mají být dojednána až během přechodného období po 29. březnu příštího roku.