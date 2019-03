Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Slova "ahoj" a "Špindlerův Mlýn" umí vyslovit česky sjezdařská královna Mikaela Shiffrinová. Jméno krkonošského střediska se Američanka naučila i proto, že na Černé sjezdovce ve Skiareálu před osmi lety začala kariéru ve Světovém poháru, v kterém je dnes největší hvězdou.

Dva dny před šestnáctinami jela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně první závod mezi elitou a v obřím slalomu neprošla do druhého kola. O den později dopadla stejně ve slalomu. "Byla jsem tehdy nadšená. Začínala jsem tady kariéru a neměla tušení, že se to takhle vyvine," řekla Shiffrinová, v současnosti už vítězka 57 závodů Světového poháru, dvojnásobná olympijská vítězka a pětinásobná světová šampionka.

Špindlerův Mlýn zůstane navždy zapsán v jejím srdci. "Jako můj první svěťák. A je milé se sem vrátit, je to trošku jako vrátit se v čase," usmívala se v této zimě už jistá vítězka celého Světového poháru i slalomu.

Výhrou v obřím slalomu si v Česku může zajistit také triumf v této disciplíně. "Jestli tady vyhraju? Nevím. Věřím, že můžu, ale to může spousta holek. Soupeřky jsou silné. Uvidíme," pokrčila rameny.

Většinou dobře naladěná Shiffrinová odmalička toužila po výhrách a dnes jsou pro ni jednotlivé úspěšné triumfy symbolem. "Naplněním snu," řekla po chvilce přemýšlení nad otázkou, co pro ni vítězné jízdy znamenají. "Všechno, co jsem se svým týmem udělala, směřovalo k tomu, abych byla nejlepší na světě a mohla vyhrávat. Takže vyhrát jeden závod pro mě znamená, že je to skvělé, ale zároveň to znamená, že až se zase postavím do startovní brány, budu se snažit být nejlepší i dál."

Na počátku kariéry Shiffrinová dominovala ve slalomu, později i v obřím slalomu. V posledních letech jezdí také rychlostní disciplíny. Ve Světovém poháru vyhrála už i sjezd a superobří slalom, v kterém je od února z Aare i mistryní světa.

Přitom naladění na točivé a rychlostní disciplíny je úplně odlišné. Sjezd a super-G jsou pro Američanku uvolněnější. "Je to jenom jedna jízda. Musím být soustředěná, ale je to skoro, jako bych si dávala pauzu. Já vím, že to není pauza, ale ve slalomu a obřím slalomu jsou dvě jízdy. Závod trvá dlouho a celou tu dobu musíte být opravdu soustředění. Točivé disciplíny jsou mnohem víc unavující," uvedla.

Do konce sezony už zbývají jen závody ve Špindlerově Mlýně a příští týden finále Světového poháru v Andoře. "V této části sezony jsme všechny unavené, ale já se fakt těšívám, protože už přichází jaro, je vlastně skoro léto. Zimu mám ráda, ale léto miluju! Je fajn, když pořád nemrznete. Ráda lyžuju v tuto část roku. Atmosféra na svěťáku už je uvolněnější. I když se bojuje o glóby a tak, je to jiné než úvod sezony, kde víte, kolik vás toho čeká. Teď je tu poslední úsek. Nadechni se - a užij si to."