Výhru Vítkovic na ledě Litvínova 3:2 režírovaly americké posily

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Vítkovic zvítězili v 1. kole extraligy na ledě Litvínova 3:2. Výhru režírovaly americké posily, které Ostravané přes léto přivedli. Dvě branky dal Peter Mueller, jenž přišel z Brna, ale v bodování jej předčil spoluhráč a krajan Peter Krieger, jenž si angažmá vysloužil skvělou sezonou ve slovenském Zvolenu. Dnes se odvděčil jako autor všech tří gólových přihrávek. Za domácí vyrovnával v polovině utkání Andrej Kudrna a v 56. minutě už pouze korigoval stav Šimon Stránský.

Vítkovičtí si tak vylepšili bilanci s Vervou - v uplynulé sezoně s ní získali jen dva body a na severu Čech vyhráli za tři body poprvé od prosince 2016.

Do utkání vstoupili mnohem lépe hosté. Už ve třetí minutě se dostal do střelecké příležitosti Fridrich, ale Zajíček ještě čisté konto udržel. To už však neplatilo po akci Vítkovic v 11. minutě, kdy Krieger po přečíslení litvínovské obrany našel zcela volného Muellera, jenž měl před odkrytou brankou snadnou cestu k premiérovému gólu v ostravském dresu po přestupu z Brna.

Domácí Jaks sice nastřelili v páté minutě tyčku, k většímu ohrožení Stezkovy branky se ale pak domácí dostali až v závěru třetiny - nejblíže k vyrovnání byl Zdráhal, jenže netrefil branku.

Nepovedlo se to ani v úvodu druhé třetiny v přesilovce, v níž mohl naopak po brejku skórovat Krieger, ale mířil vedle. Vervě chyběl k vyšší efektivitě a tlaku lepší přechod středního pásma, který dobře vykrývala defenzíva Vítkovic.

Srovnání stavu se Litvínov dočkal ve 29. minutě, kdy Zdráhal našel v mezikruží volného Kudrnu a jeho střela přesně zapadla za Stezkova záda. V dalším průběhu se šance přelévaly ze strany na stranu, ani jednomu týmu se však nepovedlo převzít vedení.

Boj o výhodu vedoucího gólu se přesunul i do třetího dějství. Získali ji hosté, kteří využili hned první přesilovku. V ní si zopakovali přesnou kombinaci Krieger s Muellerem a americký střelec opět zasouval puk do odkryté branky. Vítkovice pak vsadily na obranu a brejky, po jednom z nich potřetí v utkání nabil Krieger na gól, koncovým adresátem byl tentokráte Bukarts.

Domácí vrhli všechny síly do útoku, čtyři a půl minuty před koncem snižoval v přesilovce na rozdíl jednoho gólu Stránský. Téměř dvě minuty se pak pokoušela Verva o vyrovnání při hře bez brankáře, ale bez úspěchu.

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Kudrna (P. Zdráhal), 56. Š. Stránský (Jaks, Estephan) - 11. Mueller (Krieger, Mikuš), 44. Mueller (Krieger), 49. Bukarts (Krieger). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 3139.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Abdul - Hlava, Š. Stránský, P. Straka - Fronk, M. Sukeľ, Kudrna - Chalupa, Helt, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Vítkovice: Stezka - Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář - Bukarts, Krieger, Mueller - L. Krenželok, Marosz, Lakatoš - Fridrich, Lindberg, Bernovský - Dej, Chán, Lednický. Trenér: Holaň.