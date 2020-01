Výhru Clippers v NBA zařídili tři hráči s třicetibodovými výkony

Utkání NBA LA Clippers - New York. Basketbalista Los Angeles Clippers Montrezl Harrell střílí koš.

New York - Montrezl Harrell, Paul George a Louis Williams se zapsali do historie basketbalového klubu Los Angeles Clippers jako první trojice spoluhráčů, kteří v jediném utkání předvedli třicetibodové výkony. Kalifornský celek porazil v své hale Staples Centre hosty z New Yorku 135:132 a Harrell se na tom podílel 34 body, George a Williams přidali po 32. Williams a Harrell se v NBA stali prvními spoluhráči od sezony 1970/71, kteří dali alespoň 30 bodů z pozice náhradníků.

"Tvořit historii je skvělé, někdo se o to postarat musí," usmíval se trenér vítězů Doc Rivers.

Williams trefil šest trojek a v roli náhradníka zaznamenal 200. zápas s alespoň 20 body, což z něj dělá rekordmana ligy. George přidal pět tříbodových košů, Clippers jich trefili celkem 18. Harrell si naproti tomu vystačil bez střelby zpoza oblouku. V týmu Knicks dal šest trojek Marcus Morris a celkem si připsal 38 bodů.

Ve Staples Centru pak uspěl i druhý losangeleský klub Lakers po vítězství 106:99 nad Detroitem. Při triumfu lídrů Západní konference si LeBron James připsal 90. triple double v kariéře za 21 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí. Anthony Davis mu pomohl 24 body a 11 doskoky. Hvězdný podkošový hráč také zblokoval osm střel, což v dresu Lakers dokázal naposledy Shaquille O'Neal v roce 2003.

Nejlepším střelcem nedělního programu byl Devin Booker, jeho 40 bodů ale porážce Phoenixu 114:121 s Memphisem nezabránilo. Lídrem vítězného celku byl s 30 body litevský pivot Jonas Valančiunas. Miami zdolalo Portland 122:101 a vylepšilo si domácí bilanci na 17-1. K výhře ho dovedl Goran Dragič s 29 body včetně sedmi trojek a 13 asistencemi, hostům nestačilo 34 bodů Damiana Lillarda.

Výsledky NBA:

Cleveland - Minnesota 103:118, LA Clippers - New York 135:132, LA Lakers - Detroit 106:99, Miami - Portland 122:111, Phoenix - Memphis 114:121.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 33 25 8 75,8 2. Toronto 36 24 12 66,7 3. Philadelphia 37 23 14 62,2 4. Brooklyn 34 16 18 47,1 5. New York 36 10 26 27,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 37 32 5 86,5 2. Indiana 36 22 14 61,1 3. Chicago 36 13 23 36,1 4. Detroit 37 13 24 35,1 5. Cleveland 36 10 26 27,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 36 26 10 72,2 2. Orlando 36 16 20 44,4 3. Charlotte 38 15 23 39,5 4. Washington 35 11 24 31,4 5. Atlanta 36 8 28 22,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 35 24 11 68,6 2. Dallas 35 22 13 62,9 3. San Antonio 34 14 20 41,2 4. Memphis 37 15 22 40,5 5. New Orleans 36 12 24 33,3

Severozápadní divize:

1. Denver 35 24 11 68,6 2. Utah 35 23 12 65,7 3. Oklahoma City 35 20 15 57,1 4. Portland 37 15 22 40,5 5. Minnesota 35 14 21 40,0

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 36 29 7 80,6 2. LA Clippers 38 26 12 68,4 3. Phoenix 36 14 22 38,9 4. Sacramento 36 13 23 36,1 5. Golden State 37 9 28 24,3