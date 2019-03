Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 19. března 2019 v Plzni. Autor první branky Olomouce Miroslav Holec.

Plzeň - Hokejový útočník Miroslav Holec se v prvním zápase čtvrtfinále play off extraligy proti Plzni nevešel do sestavy Olomouce, po debaklu 1:8 ale dostal ve druhém utkání šanci a stal se jeho hrdinou. Nejprve ve 44. minutě snižoval na 1:2 z pohledu Hanáků a poté v prodloužení v čase 62:20 rozhodl.

"Míra si počkal na svoji šanci, dostal ji a parádně ji využil. Tak by to asi mělo být. Ukázal svoji sílu a to, že může být přínosem pro mužstvo. Dva góly jsou výborným výsledkem toho," řekl na Holcovu adresu trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Samotný hráč byl po zápase spokojený, hned ale poukázal na fakt, že z pohledu série dnešní výhra nic neznamená. "Pocity jsou výborné, ale pořád je to jen jeden zápas. V pondělí jsme dostali osm gólů a taky se to počítá jako jeden. Možná je lepší vyhrát v prodloužení, než dostat takovou vatu," řekl Holec.

Extraligový šampion v dresu Slavie v minulosti již několikrát zažil nevydařené zápasy v play off, takže nad debaklem 1:8 nepřemýšlel. "Už jsem zažil, že jsme někde dostali osmičku, druhý den jsme vyhráli o gól a nakonec vyhráli i celou sérii. Je jedno, kdo dostane kolik gólů, jde jen o jeden daný zápas," podotkl Holec.

I ve druhém utkání série byla přitom Olomouc dlouho horším týmem a po dvou třetinách prohrávala 0:2. "V první části jsme nehráli to, co jsme chtěli. Od druhé se to ale zlepšilo, ve třetí třetině jsme vše vygradovali a v prodloužení jsme naštěstí dali gól," radoval se jedenatřicetiletý útočník.

Při rozhodujícím momentu zápasu se Holcovi vyplatilo, že si najel před brankáře Dominika Frodla a sledoval puk po nahození Viléma Buriana. "Už jsem jen jel k bráně a čekal, že vystřelí a třeba se puk někam odrazí. A odrazilo se mi to přímo na hokejku, takže jsem to neměl tak těžké," popsal třetí gól.

Extra se ale neradoval. "Já už jsem nemohl. Byl jsem tak zavařenej, že jsme si jen lehl na led. Byl to krásný pocit, který ale můžu mít tak do půlnoci. Pak se musíme všichni začít připravovat na další zápas," pousmál se.

Oproti prvnímu duelu Hanáci na západě Čech mnohem více stříleli. Zatímco v pondělí na Frodla vyslali 18 střel, dnes 41. "V prvním zápase byla Plzeň všude, ve druhém jsme si to už ošahali a už to nebylo tak jednoznačné," těšilo Holce.