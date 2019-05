Výhra se rodila těžce, nejsme v euforii, řekl tříbodový Kovář

Bratislava - Třemi body za dvě branky a jednu asistenci zazářil ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa v Bratislavě centr Jan Kovář a pomohl k výhře nad Německem 5:1. Nejdříve útočník Plzně ve 34. minutě otevřel chytrou střelou skóre, v čase 51:41 asistoval u branky Dominika Kubalíka a deset sekund před koncem při power play do prázdné branky dovršil výsledek.

"Skončilo to jednoznačným vítězstvím, ale tak to nebylo. Všichni to víme. Nejsme v euforii, že jsme hráli dobře, protože to tak nebylo," řekl po utkání Kovář. "Výhra se rodila těžce. Němci byli hodně siloví, moc jsme nevyhrávali souboje, neudrželi jsme se ve třetině, hráli dobře. My nehráli, co jsme měli. Uklidnil nás gól na 2:1 a pak jsme si to pohlídali."

Kovář ukončil dlouhé čekání na gól, když se vydal sám do protiútoku proti třem protihráčům a z pozice mezi kruhy překvapil Philippa Grubauera střelou k pravé tyči přes obránce Yannica Seidenberga. "Kdybych střílel rovnou, moc šancí bych neměl. Nemám extra tvrdou střelu, takže jsem se snažil trošku popojet, trošku ho rozhodit z místa, kde stál, a vyšlo to. Netušil jsem, že to gólman takhle sežere. Jsem za to jen rád," usmíval se Kovář.

Nebral, že bude otázkou času, kdy Češi udeří. "Byli jsme rádi, že jsme to vůbec rozjeli. Vývoj a předvedená hra po dvou třetinách nebyla vůbec taková, jaká měla být. Začali jsme docela dobře, přišlo jedno lepší střídání Němců, znejistili jsme a oni toho využívali. Něco jsme si k tomu řekli v šatně a jsme rádi, že jsme postoupili," prohlásil Kovář.

Němci vyrovnali v 38. minutě po chybě gólmana Patrika Bartošáka. "Myslím, že to bylo zasloužené, že jsme gól dostali. Strašně jsme chybovali, nehráli jsme dobrý hokej. Vzali jsme si z toho ponaučení a jdeme dál," oddechl si devětadvacetiletý útočník.

Na mistrovství světa postoupili Češi do semifinále poprvé od roku 2015, kdy se jim to podařilo v domácím prostředí v Praze. Mezi nejlepšími čtyřmi byli od té doby jen loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu, ale skončili čtvrtí. "Jsme rádi, ale tím to nekončí. Nemůžeme být v euforii, nepodali jsme dobrý výkon. O víkendu musíme být lepší," doplnil Kovář, který u obou posledních semifinálových bitev nechyběl.

Účastník šesti světových šampionátů a jedné olympiády na medaili stále čeká. "Chceme ji. Jdeme do dalšího zápasu a porveme se o finále," prohlásil před sobotním semifinálovým soubojem s Kanadou. "Je to velice silný tým plný skvělých hráčů. Zaradujeme se teď a musíme se připravit. Čeká nás těžký víkend," dodal Kovář.