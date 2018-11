Praha - Podle záložníka Davida Pavelky současné zlepšené výkony i výsledky fotbalové reprezentace ukazují, jak je u sportovců důležité psychické rozpoložení. Říjnová výhra nad Slovenskem tým nastartovala a nyní z toho těží. I proto se povedlo vyhrát čtvrteční přípravu v Polsku. Záložník Kasimpasy věří, že se nalezenou pohodu podaří národnímu týmu potvrdit i v pondělní odvetě se Slováky.

"Faktorů současného zlepšení je víc, ale nejdůležitější bylo, že po změně trenéra se hned udělal výsledek, na který se dlouho čekalo. Všichni byli dole, ale vítězstvím nad Slovenskem se to nastartovalo a teď to pokračuje," řekl Pavelka dnes novinářům. "Období předtím bylo určitě složité, člověk přemýšlí nad věcmi, které normálně neřeší, a výkon to sráží. Teď k sobě máme všichni blízko, je tu sranda, ale zase se ví, kdy je toho dost a kdy je třeba se soustředit," dodal.

K udržení pohody pomohla výhra v Polsku po dobrém výkonu. "Byl to těžký soupeř, hrálo se za těžkých podmínek, takže jsme rádi, že jsme to výsledkově i herně zvládli a že se navázalo na říjnový sraz," prohlásil Pavelka.

Právě on, Bořek Dočkal, Matěj Vydra a Ondřej Čelůstka jsou bráni jako symboly zlepšených výkonů, jelikož předtím pod trenérem Karlem Jarolímem nenastupovali a s jejich zapojením se změnil projev a dostavily se i výsledky. "Když se to takhle řekne, tak to lichotí, ale takhle to nebereme," bránil se chvále sedmadvacetiletý odchovanec Sparty.

Pomáhá mu, že s trenérem Jaroslavem Šilhavým se zná už ze společného působení v Liberci a panuje mezi nimi vzájemná důvěra. "Pak se hraje lépe, ale zase je to pro mě závazek, jelikož to chci trenérovi na hřišti vrátit," prohlásil Pavelka.

Je si vědom toho, že nyní už má těžší pozici, protože se vrátil Vladimír Darida a Šilhavý musí vybírat na dvě místa mezi nimi a Tomášem Součkem a případně Martinem Frýdkem. "Teď je tu konkurence opravdu dobrá. Vrátil se Vláďa Darida, což je pro nás stěžejní hráč, takže teď musíme o místo bojovat. Každý má svou roli a teď je to tak nastavené, že každý roli přijme, i když nebude na hřišti," řekl.

Hlavní podle něj je, aby Češi zvládli pondělní duel se Slovenskem. "Chceme vyhrát derby, vnímám i tu druhou stránku, že se potřebujeme zachránit v Lize národů, ale jdeme do každého zápasu hlavně s tím vyhrát. Ještě nehrajeme bez chyb, ale pozitivní posun tam je, herní i výsledkový. Atmosféra zůstala pozitivní, takže budeme hladoví po výsledku. Hrajeme doma a budeme chtít být dominantní," prohlásil.