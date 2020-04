Výhra nad Samprasem nasměrovala Nováka mezi elitu

Praha - Tenistovi Jiřímu Novákovi výhra nad Američanem Petem Samprasem v Davisově poháru před dvaceti lety pomohla do další kariéry. I díky ní se o dva roky později vyhoupl až na páté místo světového žebříčku.

Pětačtyřicátník Novák tehdy ve slavné losangeleské hale Great Western Forum zničil skvělými returny a prohozy Samprase ve třech setech. "Byl to úchvatný zápas," vzpomínal Novák v rozhovoru s ČTK.

Češi tenkrát přijeli do USA v roli outsidera. Proti nim stáli první hráč světa Andre Agassi, dvojka Sampras, nejlepší deblový pár Jared Palmer, Alex O'Brien a kapitánem byl John McEnroe. "Hráli jsme proti nejlepšímu týmu, jaký kdy může nastoupit. Jeli jsme si tam pro debakl, ale po dvou dnech vedli 2:1," řekl Novák.

Po výhře nad Samprasem Novák v páru s Davidem Riklem zdolali ve čtyřhře Palmera s O'Brienem. Češi ale náskok neudrželi, v neděli prohráli Novák i Ctislav Doseděl dvouhry, a do semifinále neprošli. "V Great Western byla parádní atmosféra, plný barák. Mám na to krásné vzpomínky," uvedl Novák.

Samprase deptal skvělými returny a prohozy. Útočně laděný Američan se po nábězích k síti často po míčcích jen smutně ohlížel. "Posílal jsem to tam neskutečně. Byl to ideální zápas," řekl Novák. Zápas označil za jeden z nejlepších v kariéře. "Těžko vybrat ten nejkvalitnější. Jestli bylo lepší porazit Federera ve finále v Gstaadu, nebo Samprase v Davis Cupu. To je těžké porovnávat."

Jedno je jisté. Triumf nad Samprasem ho nastartoval do další kariéry. "Povzbudilo mě to. Vyhrát tři nula, to už není náhoda. Od té doby šla moje kariéra nahoru," řekl vítěz sedmi turnajů ve dvouhře. O dva roky později si zahrál semifinále Australian Open, byl pátý na světě a dostal se na Turnaj mistrů.

Lépe se mu pak hrálo s ranaři, jakým byl Sampras. Britové Tim Henman, Greg Rusedski či Nizozemec Richard Krajicek se museli mít na pozoru. "Když chodili na síti, tak jsem si věřil," řekl dvojnásobný grandslamový finalista ve čtyřhře.

V soutěži o "salátovou mísu" šel Novákův výkon vždy nahoru. Vedle Samprase v ní zdolal právě Henmana, někdejší jedničku Rusa Jevgenije Kafelnikova a dosud jako jediný vyzrál ve dvouhře v Davis Cupu na Španěla Rafaela Nadala.

"Davis Cup mě strašně bavil," konstatoval Novák. Obecně v týmových soutěžích předváděl nadprůměrné výkony. "Týden se výborně trénovalo, měli jsme vše, co jsme potřebovali a já se v zápasech víc vybičoval. Na turnajích hraje každý zase sebe, ale Davis Cup byl vždy národem sledovaný a to mě motivovalo."

I proto se mu nezamlouvá nový model soutěže. Osmnáct týmů se od loňska potkává ve finálovém turnaji a o vítězi se rozhodne během týdne. "Za mě je to špatně," řekl Novák. Vadí mu především ztráta kouzla domácí atmosféry. "Teď bude hrát Česko někde na zapadlém kurtu číslo deset pro 500 fanoušků," podotkl.

Navíc se hraje v jednom dni, jen dvě dvouhry a čtyřhra a na dva vítězné sety. Dříve se utkání skládalo ze tří dnů, čtyř dvouher, čtyřhry a každý duel byl na tři vítězné sety. "Pro hráče to byly galeje. Když jsem hrál čtyřhru, tak jsem v podstatě během 48 hodin odehrál tři zápasy, ale jsou to nezapomenutelné zážitky. A když celá hala skandovala: Češi, do toho!, tak bylo kouzelné," řekl Novák.