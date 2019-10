Výhra Čechů nad Anglií nás ohromila, řekl trenér Severního Irska

Praha - Trenéra fotbalistů Severního Irska Michaela O'Neilla ohromila páteční výhra českého týmu 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci. Nadcházející soupeř se podle něj za poslední dobu posunul dopředu a proto očekává od pondělního přípravného duelu v Praze vynikající prověrku.

"Zápas s Anglií jsme viděli a byl to od celého českého týmu opravdu parádní a perfektní výkon. Byli jsme opravdu ohromeni. Po tom výsledku českého týmu ve Wembley (porážka 0:5) to byl poměrně velký obrat. Češi nás po tom parádním zápase s Anglií hodně otestují," řekl na tiskové konferenci v Praze O'Neill.

Tým Severního Irska v posledním duelu s Čechy předloni ve světové kvalifikaci vyhrál doma 2:0 a už ve čtyřech vzájemných zápasech po sobě neinkasoval. "Měli jsme pocit, že když jsme proti Česku hráli minule v kvalifikaci mistrovství světa v Rusku, tak se tým teprve dával dohromady, teprve se skládal," uvedl O'Neill.

"Teď je v kádru asi sedm hráčů, kteří proti nám hráli v Belfastu a nastoupili proti Anglii. Takže mají více zkušeností. Je vidět, že se jim daří, že se český tým posouvá. Český trenér určitě také přistoupí k nějakým změnám, ale oba týmy z toho zápasu zítra určitě dostanou, co chtějí," konstatoval padesátiletý kouč.

Fotbalisté Severního Irska ve čtvrtek prohráli v kvalifikaci v Nizozemsku 1:3, přestože ještě v 79. minutě vedli. "Když vedete 1:0 a jste deset minut od toho, aby vám chyběl k postupu možná už jen bod, je to rána. Nejen způsob, jakým jsme to ztratili, ale i ty góly, které jsme dostali, byly velmi smolné. Hlavně gól na 2:1 z druhé střely. Bylo to pro nás velmi kruté, prohrát jsme si nezasloužili. Ale musíme to přijmout, přenést se přes to a připravit se na zítra. Nálada je dobrá," řekl O'Neill.

Tým před zápasem v Praze opustili mladíci Ciaron Brown a Shayne Lavery, kteří se připojili k jednadvacítce. "Je lepší nejdřív hrát soutěžní zápas a pak až přátelský. Je to výhoda v tom, že můžeme postavit trochu silnější jedenáctku. Samozřejmě pár změn bude, můžeme postavit hráče, kteří neměli šanci si zahrát. Budeme zkoušet i něco z taktiky. Jsem rád, že všichni chtějí hrát, nikdo nechce odpočívat. V minulosti se stávalo, že někteří nechtěli nastupovat v přípravných zápasech," dodal O'Neill.