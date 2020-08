Vyhořelé chaty Na Tokáni jsou neopravitelné

Vyhořelé chaty v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku na snímku z 24. srpna 2020. Dvě historické chaty z 30. let minulého století vyhořely 22. května 2020, podle odhadů na nich oheň způsobil škodu 23 milionů korun. Podle vlastníka jsou oba objekty na oblíbeném turistickém místě zvaném Na Tokáni neopravitelné a chtěl by postavit nové.

Vyhořelé chaty v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku na snímku z 24. srpna 2020. Dvě historické chaty z 30. let minulého století vyhořely 22. května 2020, podle odhadů na nich oheň způsobil škodu 23 milionů korun. Podle vlastníka jsou oba objekty na oblíbeném turistickém místě zvaném Na Tokáni neopravitelné a chtěl by postavit nové. ČTK/Hájek Vojtěch

Rynartice (Děčínsko) - Před třemi měsíci shořely v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic na Děčínsku dvě historické chaty, které jsou kulturní památkou. Podle zástupce firmy Bohemian outdoor sports, jež chaty vlastní, jsou objekty neopravitelné, chtěl by postavit nové. Zatím čeká na výsledky vyšetřování, poté zkontaktuje pojišťovny. Představitel firmy, který si přál zůstat v anonymitě, to dnes řekl ČTK. Podle odhadů policie způsobil oheň na chatách z 30. let minulého století škodu 23 milionů korun.

Vlastník nyní místo, kde dříve chaty stály, zabezpečuje. "Musíme zabezpečit areál, aby někdo někam nespadl, neublížil si," řekl zástupce firmy s tím, že nebezpečí představují kupříkladu sklepy. Z první chaty zbyl jen komín, z druhé obvodové zdi a měděná střecha, kde majitel zazdil dveře a okna. Doplnil, že ani jeden z domů již nelze opravit.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Bývalá hájovna a skupina přilehlých objektů byly postaveny v alpském stylu. Podle vlastníka chat na místo neštěstí jezdí ještě více turistů než před požárem. "Lidé jsou zvyklí sem jezdit," uvedl majitel, který zřídil u objektů stánek s občerstvením a půjčuje turistům koloběžky.

Policisté požár stále vyšetřují. "Vyšetřování stále pokračuje, čekáme na znalecké posudky," řekl dnes ČTK mluvčí děčínské policie Daniel Vítek.

Podle Antonína Kadlece z Národního památkového ústavu se provedla základní dokumentace. "Teď se čeká na majitele a jeho rozhodnutí, co s tím budou chtít dělat," dodal Kadlec. Majitel se chce s památkáři, Národním parkem i chráněnou krajinnou oblastí na dalších krocích domluvit.