Výhody a nevýhody práce z domova, píše Le Figaro

Paříž - V době karantény kvůli pandemii covidu-19 objevili Francouzi výhody práce na dálku. Postupně se však situace měnila. Izolace, neustálé připojení k internetu či nevhodné řízení - bylo mnoho důvodů, proč někteří zaměstnanci pracující z domova nesli svou situaci s nelibostí, píše nyní francouzský deník Le Figaro.

Po prvním šoku, kdy byla práce z domova doslova vnucena pěti milionům zaměstnanců, přišla fáze nadšení. Ukázaly se plusy celodenní efektivity bez pauz na kafíčko s kolegy, byl konec s dojížděním do práce. Existovala možnost jít si v pracovní den zaběhat či jinak zacvičit a lidé měli radost z toho, že je mohou trávit více času s rodinou, že mohou pustit pračku za bílého dne nebo se celé hodiny věnovat vaření. Francouzi prostě na jaře objevili výhody práce z domova.

Pak se ale situace začala postupně měnit. Doba izolace skončila a život se pomalu začíná ubírat svým obvyklým během. Lidé pracující z domova zároveň začali pociťovat únavu a zklamání. Silněji ale také vnímali nedostatky v řízení, své šéfy, kteří byli buď příliš přítomní, nebo zase příliš nepřítomní, chybějící soutěživost v týmu, konflikty vyplývající z chybějícího osobního kontaktu, zbytečné videokonference či absenci neverbální komunikace, setření hranic mezi profesionálním a soukromým životem. A to nepočítáme péči o děti, které nechodily do školy. Jak týdny míjely, omezovala se i sportovní aktivita. Ženy mnohdy zjistily, že rozdělení domácích prací dál zůstává jen málo vyrovnané. A každodenně se stále zřetelněji rýsovala hospodářská krize.

Z domova pracuje pravidelně sedm procent Francouzů. To je více než třeba v Německu či v Itálii. Francouzský premiér Édouard Philippe 28. května prohlásil, že práci z domova je vždy třeba dávat přednost. Je to však způsob práce, kde si zaměstnanci nejsou rovni, protože je obvykle vyhrazena především pro terciární sektor a takzvané "bílé límečky", tedy nikoliv pro manuálně pracující.

A co si Francouzi přejí? Podle průzkumu institutu OpinionWay z 19. května si 40 procent zaměstnanců, kteří okusili v době karantény práci z domova, přeje v této zkušenosti dále pokračovat.

Práce z domova Sophii umožnila získat autonomii a uniknout nepříjemnému ovzduší na pracovišti. "Mohla jsem se také více věnovat dětem. Byl to však danajský dar, neboť bylo zapotřebí práci a péči o děti a domácnost spojit," říká Sophie, která pracuje v cestovní agentuře. "Kdybych pracovala na 100 procent, jako první týden karantény, nebylo by to možné vydržet," dodává.

Při videokonferencích prý její kolegové kritizovali "nedostatečné sdílení a chybějící soutěživost". Podle nedávné ankety se jich však 80 procent vyslovilo pro pokračování práce z domova. "Před covidem byl podnik zdrženlivý pokud jde o práci z domova. Pak si uvědomil, že věci fungují dobře. Uvažují teď o tom, že dva dny v týdnu budeme pracovat z domova," říká Sophie.

Krize s covidem-19 vše urychlila. Umožní, aby z domova pracovalo více lidí? U velkých internetových společenských sítí, jako je Facebook, o tom není pochyb. Ředitel Facebooku Mark Zuckerberg 21. května prohlásil, že do pěti až deseti let bude moci polovina jeho zaměstnanců pracovat z domova. V diskusi kolem práce z domova však psychologové, lékaři a odbory poukazují na rizika, počínaje bolestmi svalů a páteře přes pocit izolace až po to, že zaměstnanci stráví u počítače daleko více času než je jejich pracovní doba.