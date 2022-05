Výhodou pro ukrajinskou stranu by byla opotřebovávací válka, míní expert

Brno - Výhodou v současném konfliktu na Ukrajině by pro ukrajinskou stranu byla takzvaná opotřebovávací válka, míní Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Uvedl, že pro vedení takového konfliktu by zahraniční pomoc Ukrajině v podobě dodávek zbraní a techniky mohla pro Ukrajinu představovat způsob, jak válku vyhrát. Petráš to napsal ČTK. Na Ukrajinu vojensky zaútočilo Rusko na konci února, do země míří materiální pomoc ze zahraničí, v posledních týdnech i těžké techniky včetně tanků.

Petráš uvedl, že v daném okamžiku je pochopitelně každá materiální pomoc, zvláště pak zbraně a munice, obrovským přínosem pro obránce Ukrajiny. "V této chvíli se zdá, že se plánovaná ruská blesková operace transformuje spíše do opotřebovávací války, což by byla výhoda pro ukrajinskou stranu. Tento druh konfliktu je veden tak, aby jedna strana ničila schopnost nepřítele vést válku," uvedl Petráš.

Ukrajinská armáda by podle něj za takové situace využívala rychlé útoky s drtivou silou nebo útoky, kdy menší jednotky ničí ruské vojenské prostředky a zdroje, především palebnou sílu. Taková situace by podle Petráše vedla buď k porážce nepřítele nebo se porážce přímo vyrovná, protože nepřítel ztrácí vůli nebo potenciál nutný pro pokračování v boji. "A právě zahraniční pomoc v podobě dodávek zbraní a vojenské techniky pro vedení takovéhoto konfliktu by mohla pro Ukrajinu a její obránce představovat způsob, jak tuto válku vyhrát," uvedl expert.

Je podle něj ale prakticky nemožné v tuto chvíli specifikovat, zda to bude právě těžká technika či lehké pěchotní zbraně, které budou představovat rozhodující potenciál pro vítězství na ruskou agresí. "To záleží na situaci a stanovení způsobu vedení boje na přímo taktické úrovni," uvedl Petráš.

Vyjádřil se i k dosavadnímu průběhu konfliktu. Od začátku války na Ukrajině se podle něj ukázaly jako jasně mylné čtyři strategické plánovací předpoklady ruského vedení - rychlý rozpad ukrajinské vlády, neschopnost ukrajinské armády reagovat na vojenskou intervenci, nespokojenost ukrajinského obyvatelstva s aktuální politickou a ekonomickou situací a z toho vyplývající podpora ruské vojenské intervenci a v neposlední řadě i rozdělený a nejistý západní svět v reakci na ruskou invazi.

"Původní strategický plán, to znamená rychlá i intenzivní vojenská operace na několika směrech vedoucí k dobytí hlavního města a dalších ukrajinských měst v severní a jihovýchodní části země a získání vojenské kontroly nad centrální a východní části země, nebyl naplněn," uvedl expert. Důvodem podle něj byly nejenom chybné vstupní strategické předpoklady, ale i zásadní nedostatky ve schopnostech na straně ruské armády. Především v systému velení, řízení a v koordinaci činnosti nasazených operačních uskupení a také v nedostatečné logistické podpoře nasazených jednotek. Ruská armáda se podle něj potýkala i s poměrně značnými technickými problémy použité vojenské techniky a zbraňových systémů.

"S tím se váže i faktor značných ztrát vojenské techniky, především těžkých obrněných vozidel, tanků, ale techniky letecké i námořní, což bude mít pochopitelně dopad na další pokračování vojenské operace. Mimo to je dalším velice důležitým faktorem hovořícím v neprospěch ruské armády morální stav jednotek a celková frustrace, což je výsledkem nedostatečné psychologické a informační přípravy příslušníku nasazených jednotek," uvedl Petráš.

Všechny tyto faktory podle něj způsobily, že se ruské invazní jednotky dostaly v severní části Ukrajiny, a především při obléhání Kyjeva, do patové situace. Důsledkem pak byla změna původního strategického záměru a přesun hlavního úsilí směrem k Donbasu spojený i s reorganizací systému velení operace.