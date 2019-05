Vyhodit hráče jako Baroš ze střídačky je hloupost, řekl Páník

Olomouc - Podle trenéra ostravských fotbalistů Bohumila Páníka byli rozhodčí ve finále domácího poháru MOL Cupu proti Slavii příliš úzkoprsí, když v závěru prvního poločasu po inkasovaném gólu z penalty vyloučili mimo hru ostříleného útočníka Milana Baroše, který byl na střídačce. Hlavní sudí Petr Ardeleanu do zápisu o utkání uvedl, že bývalý reprezentant poškodil kryt lavičky.

"Nevím, co se dělo na lavičce. Já za záda nevidím, díval jsem se na hřiště. Myslím, že rozhodčí byli příliš úzkoprsí. Podle mě je to prostě hloupost vyhazovat takového hráče ze střídačky," řekl novinářům Páník po prohře 0:2.

Baroše stejně jako jeho spoluhráče naštval verdikt sudího Ardeleanua, který v 36. minutě po drobném kontaktu ostravského Václava Procházky s Michaelem Ngadeuem nařídil pro slávisty penaltu. Z ní Tomáš Souček otevřel skóre. Na Barošovo chování na lavičce podle všeho hlavního sudího upozornil čtvrtý rozhodčí Jiří Houdek.

"Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování, poškození vybavení hřiště (lavičky příslušníků družstva). Několikanásobné udeření pěstí do krytu lavičky v přerušené hře, čímž došlo k jejímu poškození," uvedl po utkání Ardeleanu do zápisu.

Baroš před finále doléčil zranění a kouč Páník ho chtěl nasadit do druhého poločasu. Sedmatřicetiletý útočník však obdržel červenou kartu stejně jako v podzimním ligovém duelu ve Vítkovicích, kde za úder loktem musel v 16. minutě předčasně pod sprchy. Baník tehdy i tak v oslabení zvítězil 2:1.

"Byl plán, že Baroš a Diop půjdou ve dvojici. Milan má zkušenosti proti takovým hráčům. Spoléhal jsem na to, že ve druhé půli zatlačí do stoperů, znejistí hru Slavie. Ale bohužel rozhodčí nás předešel," prohlásil Páník.

K penaltě se nechtěl vyjadřovat. "Penalta nás srazila dolů. Rozhodčí ji pískl. My to máme 60 metrů, takže nevidíte, co se dělo. Od toho jsou tam jiní," prohlásil Páník.